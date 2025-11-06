桃園60年歷史南門市場大火！鐵皮屋頂燒出大洞 空拍畫面曝光

桃園南門市場大火，災後空拍畫面曝光。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 擁有60年歷史的桃園市南門市場昨日晚間發生火警，由於部分攤商存放瓦斯桶，現場不斷傳出爆炸聲響，火勢歷經4小時才撲滅，市場大約有三分之二的區域受損，情況相當嚴重，稍早空拍畫面曝光，桃園市長張善政說明現階段的3個補救措施。

桃園市消防局5日晚間獲報，文化街南門市場發生火警，立刻派遣轄區分隊前往，出動消防人員79名、消防車35輛、救護車2輛搶救，並在火場引導帶出一名83歲老翁，所幸並未受傷，從空拍畫面能看到，南門市場一整排鐵皮屋頂被燒出多個黑色大窟窿，並且仍有多處冒出白煙。

桃園市長張善政指出，目前市府研擬幾個方向補救，第一，被燒毀的攤商近期無法營業，攤位租金先行停收，至於補助的部分，今天上午由經發局跨局處開會研議，第二，尚未重建完成之前，希望讓攤商先到附近營業，避免影響生計，第三則是消防安檢，市場內攤今年10月中旬才完成消防安檢，理論上是沒有問題，但外攤很多從裡面拉電線到外頭，這部分會進一步了解。

南門市場是桃園市規模最大的傳統市場之一，突如其來的惡火造成慘重損失。有攤商才進貨百萬，在大火中付之一炬。桃園市議員黃瓊慧於社群平台指出，目睹市場幾乎成廢墟，感慨萬分。

