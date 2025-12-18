桃園616名志工撐起場館運作 張善政盼讓市民感受多元文化魅力

桃園市長張善政出席「114年度桃園市政府文化局績優志工表揚大會」。圖：文化局提供

桃園市長張善政昨（17）日晚間前往桃園區，出席「114年度桃園市政府文化局績優志工表揚大會」。張善政表示，感謝文化志工一年來在各文化場域默默付出，成為市府推動文化政策最堅實的後盾。隨著桃園文學館、航空城博物館等文化場館陸續啟用，文化據點持續擴展，更仰賴志工在第一線協助導覽與服務，讓市民能近距離感受桃園多元文化魅力。市府也將持續推動文化建設，與志工夥伴攜手讓桃園文化穩健向前。

各中隊各具特色，其中局本部中隊成立已逾30年。圖：文化局提供

文化局表示，目前文化局志工總數約616人，依服務屬性分為局本部、文化發展、文創影視、文化資產及閩南與民俗文化等5個中隊，服務場域涵蓋眷村文化園區、歷史建築館舍、考古展示館、文學館及民俗藝術村等。志工依各館舍特色，提供服務台諮詢、導覽解說、教育推廣、藝文活動支援及秩序維護，是文化場館順利運作與文化推廣不可或缺的重要力量。

廣告 廣告

文化局指出，各中隊各具特色，其中局本部中隊成立已逾30年，今（114）年特別表揚服務滿30年及20年的資深志工。其中，文創影視及文化發展中隊串聯眷村園區、歷史老屋與新型文化空間，持續保存與傳遞城市記憶；文化資產中隊與閩南及民俗文化中隊，則分別推廣考古文化、航空城歷史及傳統民俗藝術，透過志工長期深耕，使桃園多元文化在各場域穩定傳承。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

【有片】八德電動代步車鬼切撞微電車 網：移動神主牌？

AI號誌降低路口停等延滯19%！桃園智慧交通成果奪金恆獎肯定