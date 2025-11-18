桃園64歲男稱「心情不好」 持利器殺死妻子後自首

桃園市中壢區發生一起駭人殺妻命案。（圖／東森新聞）





桃園市中壢區發生一起駭人殺妻命案，64歲緬甸華僑李姓男子昨（17號）早晨起床後稱「心情不好」，趁女兒出門後，竟持鈍器和利器攻擊56歲妻子，送醫不治。鄰居說最近常聽見夫妻爭吵，而李男犯案後前往派出所自首，他坦承殺人犯行被裁定羈押。

17號上午九點左右，64歲李姓男子騎機車到桃園內壢派出所，一進到警局內他就伸出雙手呈現握拳的狀態，示意要員警將他上銬，原來他跟值班員警說，他殺了自己老婆。

中壢警分局偵查隊副隊長戴立明：「接獲64歲李姓男子投案，涉嫌持鈍器及利器攻擊羅姓妻子，致使羅女死亡，全案依殺人罪嫌移請偵辦並持續釐清犯案動機。」

廣告 廣告

警方獲報趕到李男住處，發現他的妻子明顯死亡，現場血跡斑斑，據了解64歲李姓男子任職於電子工廠，上個月才剛退休也沒有通報家暴記錄過，他表示只是心情不好，17號上午8點左右，趁女兒出門後，持鈍器跟利器對妻子狠下毒手，鄰居說夫妻倆最近常吵架，妻子在便當店打工，前晚還有大聲爭吵，他們跟鄰居沒什麼往來，沒想到他會殺害妻子，李男坦承犯行，由於他是緬甸華僑，有多次出境泰國傳教的狀況，恐有逃亡之虞，經法院裁定羈押獲准。

東森新聞關心您

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

更多東森新聞報導

閩南狼遭通緝在台中「自首」 盧秀燕議會震怒表態！

嘴塞紅包悶死兒！80歲母判2年6月 法官籲總統特赦

日女殺害失智老母 自首心碎喊：我不行了

