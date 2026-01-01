桃園65名孕婦待產 上午9點前喜迎16位元旦寶寶

桃園市今年元旦待產孕婦人數達65人，至9點前寶寶已經出生16人，桃園市長張善政前往桃園秉坤婦幼醫院探視元旦寶寶，也祝福他們到來這個世界，成為桃園市民。（賴佑維攝）

桃園市今年元旦待產孕婦人數達65人，至9點前寶寶已經出生16人，桃園市長張善政前往桃園秉坤婦幼醫院探視元旦寶寶，也祝福他們來到這個世界，成為桃園市民。

張善政說，桃園在元旦有65名孕婦待產，探望時約有16位元旦寶寶出生，非常高興他們到這個世界，成為桃園市民。他也說，桃園對婦幼政策持續加強，如很早就推出相關生育補助，或是健保沒給付的疫苗補助，希望寶寶都能有萬全的保障。

婦幼局表示，桃園市至9點前接生16位，5位男寶寶、11位女寶寶。其中自然產13人、剖腹產3人。

更多中時新聞網報導

吳宗憲2026開唱 自嘲臭男人

羅志祥虧好友：不要9點半就想回家睡覺

年輕人染梅毒增1成 明起擴大免費快篩