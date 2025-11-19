桃園7大客家館舍年虧4千萬 客家局：收入非唯一考量

乙未之環象徵族群團結和跨越歷史斷層，位在桃園平鎮的1895乙未保台紀念公園遊客中心委外歷經6度流標、閒置多年，才總算在今（2025）年標出。只是桃園客家事務局轄下有7大客家館舍除台灣客家茶文化館，其他6館舍營收全虧損，入館人次也大減。

桃園居民徐先生認為，「參觀的人少收入就少，它沒有將這裡的特色展出來，沒用在地人來經營，它不知道這裡在地的特色。」

平鎮居民表示，「我覺得它蠻不錯的，冷氣很冷也蠻乾淨的，展出的東西也還好，因為歷史性的東西大概都差不多啦，還有一些互動。」

有議員批評，桃園是客家人口第一大城，有近90萬客家人口，但外界提到客家，想到的卻是新竹。桃園7大客家館舍建設成本達19億3000多萬元，去（2024）年虧損超過4000萬元，此外館舍總入場人數也從2023年287萬人次掉到去年238萬人次，市府應檢討如何更有效營運。

客家局長范姜泰基回應，「2024年跟2023年比較起來我們的短絀就減少了16%，今年我們還會繼續地來增加營收。」

客家局強調，文化性的館舍本來就不是以營收作為唯一的目的，7個館舍還富有文化推廣意義，但即便如此仍努力增加營收，去年起已針對館舍強打特色文化品牌和整合活動行銷策略，截至今年10月已破200萬參觀人次，較去年同期微幅增加3%。