桃園7風景區充電樁上線！減輕電動車主續航里程焦慮

隨著電動車使用快速成長，市府選定北橫沿線風景區設置快、慢充設備，滿足多元車型需求。圖：風管處提供

為推動淨零碳排、打造低碳旅遊環境，桃園市風景區管理處於今(114)年完成7處風景區公有停車場電動車充電樁基礎設施建置，包含180kW快充8槍、11kW慢充6槍，目前已全數投入營運並開始收費。此舉不僅提升市府在風景特定區的公有充電量能，更減輕電動車車主在北橫旅遊的「續航里程焦慮」，打造更友善、更便利的綠能旅遊環境。

非電動車不得占用電動車專用車格，請市民共同維護充電環境。圖：風管處提供

其中，拉拉山遊客服務中心停車場的快充站更是亮點之一，為北台灣海拔最高的180kW充電站，成為前往拉拉山、巴陵、明池旅途中最可靠的「補能夥伴」，也讓入住復興區後山的旅客享有更便利的充電體驗。

桃園市風景區管理處於今年完成7處風景區公有停車場電動車充電樁基礎設施建置。圖：風管處提供

風管處說明，隨著電動車使用快速成長，市府選定北橫沿線風景區設置快、慢充設備，滿足多元車型需求，11kW慢充：Type1（J1772）；180kW快充：提供CCS1、CCS2。充電樁充電接頭可支援目前市面多數品牌電動車。所有充電設備皆通過「產品安全驗證」與「電能計量檢定」，並搭載一鍵斷電安全防護系統，讓旅客可以安心使用。

此次充電樁建置由遠傳電信系統整合分公司負責整合與施工，並導入遠傳「Charge Anywhere」App，介面簡單、使用直覺，支援 LINE Pay、信用卡、遠傳帳單等多元支付，且可查詢定位、掃描開充、查看歷史紀錄。市民也可以使用桃園市交通局「桃園輕鬆GO」App查詢充電樁位置。營運端則透過遠傳「智慧充電服務平台」整合後台資訊，包含即時監控、數據蒐集分析，作為後續風管處提升服務品質的重要依據。

風管處提醒，依據相關停車法規，非電動車不得占用電動車專用車格，請市民共同維護充電環境。桃園市政府將持續以「推廣低碳旅遊、提升觀光服務」為目標，加強北橫沿線旅遊友善設施，讓更多電動車旅客能暢遊桃園、玩遍北橫、縱走山城，享受更便利、安心的綠能旅遊體驗。

