桃園8旬翁外出失蹤迷途 暖警平安夜助返家

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區一名84歲徐姓老翁，昨(24)日下午獨自前往住家附近公園散步，疑因失智症發作，忘記返家的路。老翁在寒風中蜷縮於民宅門口，所幸巡邏員警及時發現，在平安夜這天協助他平安與家人團圓。

平鎮派出所長章駿城今日表示，家住平鎮區山仔頂的徐姓老翁，24日下午獨自前往住家附近的公園活動筋骨，但疑似失智症發作。由於老翁出門後遲遲未歸，家屬在遍尋不著的情況下，心急如焚地向警方報案協尋。

所幸巡佐劉明有及警員林思翰巡邏經過平鎮區工業東路時，發現老翁一人瑟縮地蹲坐在民宅前，趕緊上前關懷。面對詢問，老翁言語表達困難，員警考量天氣寒冷，決定先將其帶回派出所，並準備熱飲與熱食供其暖身、補充體力。

​待老翁情緒平穩後，員警耐心引導其回憶姓名，並透過警用資訊系統交叉比對，成功確認身分，警方將老翁平安送返家時，他的家人看見老翁安然無恙，懸著的心總算放下，並激動地感謝警方。在這充滿祝福的聖誕佳節，員警的細心與熱忱，成為老翁一家最溫暖的聖誕禮物。

