桃園80佳偶步入人生新里程碑 張善政化身海洋船長見證浪漫時刻

80對新人在市長張善政、議長邱奕勝及親友的見證下攜手步入幸福旅程。圖：民政局提供

桃園市政府今（9）日於中壢區南方莊園舉辦「海洋奇緣 幸福桃園」聯合婚禮，80對新人在市長張善政、議長邱奕勝及親友的見證下攜手步入幸福旅程。張善政化身海洋船長，帶著幸福大使「ㄚ桃」與「園哥」陪伴新人進場，在眾人的祝福中互許終身，現場洋溢浪漫與感動。

交通部鐵道局正工程師溫亦瑄與社工師吳愛華，以迪士尼經典「美女與野獸」為主題參加聯合婚禮。圖：民政局提供

參加的新人交通部鐵道局正工程師溫亦瑄與社工師吳愛華，以迪士尼經典「美女與野獸」為主題參加聯合婚禮。溫亦瑄說，自己過去在桃園捷運局服務，一直有在關注民政局舉辦的聯合婚禮，覺得這幾年活動越辦越活潑，讓婚禮籌備過程增添不少趣味。吳愛華也說，聯合婚禮除了在主題上用心，更為新人安排姻諮商課程，在專業老師的引導下，討論平常較少開啟的議題，讓彼此能夠夠更了解對方。

民政局長劉思遠表示，桃園是六都中最年輕的城市，近年來更積極推動幸福城市政策，從未婚聯誼、聯合婚禮到育兒補助，「婚育一條龍」的服務，希望讓年輕人在桃園安心生活、幸福成家。今年聯合婚禮以「海洋奇緣」為主題，除了營造浪漫氛圍，更有祝福80對新人，在人生旅途中互相扶持、攜手乘風破浪的幸福寓意。

新人溫先生說，今日婚禮當天，剛好是他跟太太交往的第999天，這個巧合，讓他們相信「婚後一定會幸福久久」。新娘邱小姐也說，潛水跟游泳是她跟老公相識的起點、也是彼此最愛的興趣，剛好，今年的婚禮主題是海洋風，能參與這場婚禮真的是別具意義。

民政局說明，為祝福新人成家，市府精心準備實用家電與景福宮註生娘娘加持的「好孕金鏟子」等「桃園六禮」贈予每對新人，市議會亦致贈大同電鍋表達祝福。現場還抽出義大利羅馬雙人來回機票、郵輪蜜月行、行李箱及家電等好禮，祝福80對新人攜手啟航，帶著「海洋奇緣」的浪漫與「幸福桃園」的溫度，共同邁向人生的嶄新旅程。

