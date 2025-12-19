桃園9條公車路線將改從中路微型轉運站發車 提升班次密度與服務穩定度

188路線配合端點調整，從「桃園後站」調整至「中路微型轉運站」發車。圖：交通局提供

為因應桃園中路重劃區快速發展及人口成長，並配合桃園火車站周邊公車調度場站收回與都市計畫調整，桃園市交通局於國際路近大興西路口處設置臨時公車調度停車場及「中路微型轉運站」。自12月22日起調整新增9條公車路線，轉運站則預計於明（115）年1月完工啟用，作為中路重劃區重要公共運輸調度節點。

交通局表示，目前已有168及L110路線服務，為提升中路重劃區公共運輸服務，先行完成公車路線整合與調度安排，新增188、220(A)、221(A)、225(A)、226、228等共9條市區公車路線，增加平日100班次、假日64班次服務，統一調整為以中路微型轉運站作為起始發車與調度站點，並將原「亞洲高球場站」更名為「中路微型轉運站」，目前正進行候車亭建置工程，預計將在明年1月完工啟用。

廣告 廣告

新增之9條路線中，188路線配合端點調整，從「桃園後站」調整至「中路微型轉運站」發車，取消停靠「桃園後站」，改停靠「建國路口」、「聖保祿醫院」等站；其餘220(A)、221(A)、225(A)、226、228等8條市區公車路線，由「桃園區公所」站改至中路微型轉運站發車，「桃園區公所」改列為沿線中途停靠站，民眾仍可於該站正常上下車，維持原有服務可及性，並提升整體調度效率與營運彈性。

交通局長張新福表示，此次調整將有效提升中路重劃區公車班次密度與服務穩定度，並逐步改善居民通勤、通學與跨區移動的便利性，也有效擴大中路重劃區的大眾運輸服務範圍至中壢、八德及龜山等行政區，且加強往來桃園市政府、桃園火車站、經國轉運站、藝文特區、小會稽重劃區等處。同時為提升候車之舒適環境，設置微型轉運站，以進一步提升中路重劃區公共運輸環境。

此次9條公車路線調整，藉由檢討各路線行經動線及考量沿線居民搭乘需求，確保原有服務範圍與可及性不受影響，避免對民眾日常搭乘造成不便。建議民眾於出門前可先至桃園市公車動態資訊系統網頁或下載「桃園公車」APP查詢公車路線、班次時刻與動態，以節省候車時間。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

舒華桃園觀光宣傳影片遭民代質疑流量低 新聞處曝數據反駁

開南大學USR成果展暨特色市集登場 促進學術與社會需求接軌