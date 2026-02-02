桃園A12變身舒華主題站！遊客中心成入境第一打卡點

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

桃園市觀旅局看準觀光大使葉舒華的高人氣，重新改裝桃園機場捷運A12站「桃園遊客中心」。現場以巨幅形象照與桃紅色系視覺為主軸，將線上曝光轉化為實體體驗，讓入境旅客一抵達桃園，就能感受城市的活力與熱情。

桃園市觀旅局看準觀光大使葉舒華的高人氣，重新改裝桃園機場捷運A12站「桃園遊客中心」。（圖／桃園觀廣局網站、IG）

A12站桃園遊客中心的改裝以舒華為形象焦點，強化時尚感與辨識度，並打造吸睛的拍照打卡牆。市府同步推出「拍舒華、換小卡」活動，旅客只要在現場拍照、上傳社群並完成指定標記，即可兌換限量小卡，藉由互動機制提升旅客接觸桃園觀光資訊的意願。

觀旅局指出，A12站桃園遊客中心自113年8月啟用以來，已累計服務超過3.6萬人次，其中約9成為外籍旅客，主要來自港澳、韓國與日本。中心提供多語服務、觀光文宣與影片播放，並不定期推出互動活動，逐步成為國際旅客認識桃園的第一站。

觀旅局表示，桃園作為國際門戶，此次改裝不僅回應粉絲熱度，也符合年輕化與國際化的觀光推廣策略。局方也邀請旅客以A12站作為旅程起點，循著舒華宣傳影片中的足跡走訪桃園各地，深入體驗在地景觀與文化特色。

桃園作為國際門戶，此次改裝不僅回應粉絲熱度，也符合年輕化與國際化的觀光推廣策略。（圖／桃園觀廣局網站）

