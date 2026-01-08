桃園A8捷運共構商場疑遭「持刀闖入」！警：他拿的是鐵尺

桃園機場捷運A8站的共構商場環球商場，昨（7日）晚間驚爆有狂男疑似拿著30公分的刀子，從1樓大門口闖入亂罵一通後，搭著手扶梯快速上樓，嚇壞不少民眾，對此龜山分局也做出回應。

龜山分局。（圖／Googlemap）

根據民眾爆料原文，表示發時間是昨晚7點半，「和家人吃完晚餐在桃園環球A8一樓櫃檯折抵完停車費 遇到一個男子從大門口衝進來大聲罵了一串話後，突然拔出一把30公分左右的刀子，很快速的往手扶梯上二樓去 第一次遇到瘋子在面前拔刀，想想如果他當場砍人的話我帶著女兒可能很難躲掉吧，整個人到現在還驚魂未定，不知道後來人抓到了沒？」

民眾爆料事發經過。（圖／翻攝Threads）

原po繼續寫道：「後來警方跟我聯絡，有說警衛當時交班是說男子拿的是一把鐵尺，但我和家人當時其實距離蠻近的，旁邊民眾也都有說看到他拿的是刀子，而且我覺得也不完全是鐵尺或刀子的問題，這個男子就是充滿暴力和不確定性 所以大家還是要隨時注意安全」。

民眾爆料事發經過。（圖／翻攝Threads）

龜山分局則坦承有此事件，目前正調閱監視器釐清案情，確認該男子拿的究竟是刀子還是鐵尺，警方指出該位貼文的民眾並未主動報案，大華派出所昨晚10點半有派員警前往該商場，警衛當下否認有此事，也表示沒有權限可以調閱監視器。

但警衛的說話一變再變，先是否認，卻又向警方說：「有聽聞早班警衛說有民眾攜帶鐵尺進入」，大華派出所員警今天上午再前往該商場，向行政人員調閱監視器後確認當時情形，調閱商場監視器亦無發現相關可疑人物及任何恐慌情事，大華派出所已加強商場警衛建立聯繫管道及周邊巡邏，發現不法依法究辦。

