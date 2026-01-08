即時中心／林韋慈報導

張文北捷砍人案後，讓民眾開始注意公共安危，有網友昨（8）日晚間在桃園環球A8目擊一名男子手持30公分「長刀」衝進賣場，並把過程PO上社群平台，提醒大家注意。龜山警方今表示，並未接獲民眾報案，調閱監視器後，確認所謂的「長刀」只是一把長鐵尺，但仍會加派警力加強巡邏。





網友在Threads上發文，指出昨日晚間7時30分許，和家人在環球A8用餐完，在一樓折抵停車費時，見到一名男子大聲怒罵後，突然拔出一把30公分左右的長刀，很快速的往手扶梯上二樓去，「不知道後來人抓到了沒？」希望沒有人受傷。



貼文曝光後，立刻在網路上引發效應，許多人紛紛留言表示非常驚恐，事發網友也表示，雖然警方後續有聯繫，表示交班警衛看到的是鐵尺，但當時目擊者都認為是刀子，總之希望大家都能隨時保持緊覺，因該男子充滿著怒意與不確定性。



龜山分局大華派出所表示，該時段未受理民眾報案，經查詢現場相關人員指出，當時「未有」民眾持刀揮舞等情，僅有一民眾攜帶鐵尺進入商場，調閱商場監視器亦無發現相關可疑人物，及任何恐慌情事；但已加強商場警衛建立聯繫管道及周邊巡邏，發現不法依法究辦。

廣告 廣告





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／桃園A8驚傳持刀男子！網友上網發文「希望平安」 警方：僅為鐵尺

更多民視新聞報導

中國附醫驚傳精神科醫師涉性騷！3名女病患指控 中市府回應了

新北跟進推行「營養午餐免費」？侯友宜回應了

LIVE／《人工生殖法》修正草案排審「是否納代理孕母」？朝野交鋒直擊

