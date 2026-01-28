桃園AI肺癌篩檢奪2025未來企業大獎 張善政肯定以公衛創新守護市民健康





桃園市長張善政28日於市政會議中，接受衛生局呈獻榮獲國際數據資訊有限公司（IDC）「2025未來企業大獎」智慧城市特別獎－最佳市民福祉與包容性獎，並一舉奪下亞太區首獎及臺灣區國家首獎兩項殊榮。張善政表示，桃園推動擴大肺癌篩檢政策已邁入第3年，市府持續精進執行策略，包含導入巡迴篩檢機制、行動CT醫療車及AI輔助判讀等創新作法，讓桃園智慧健康政策成果獲得國際高度肯定。

張善政指出，肺癌篩檢對市民健康影響深遠，感謝衛生局團隊長期投入智慧公衛與擴大肺癌篩檢政策推動，同時勉勵同仁，將這份付出視為守護市民健康的使命與責任。市府將持續完善各項服務措施，讓桃園市民享有更周全且高品質的健康照護。



桃園市長張善政肯定衛生局以公衛創新守護市民健康。





衛生局表示，本次以「公衛服務零死角：桃園智慧健康城市的AI肺癌篩檢行動」參與評比，專案透過導入AI輔助醫療影像判讀與線上預約系統，讓篩檢申請流程由原本約30分鐘大幅縮短至10分鐘，並成功將肺癌早期發現率提升至91%，有效提高早期診斷與治療機會，展現桃園在智慧公衛領域的創新實力。

衛生局說明，市府除了持續將肺癌篩檢政策與數位轉型深度結合，也於去（114）年全國首創行動CT醫療車，將醫療資源主動送進社區。截至114年止，已辦理16場巡迴篩檢服務，累計271位市民受惠。今（115）年則規劃辦理200場巡迴篩檢，彌平城鄉醫療資源落差，落實「公衛服務零死角」的政策願景，全面守護市民健康。

桃園市政府衛生局於市政會議中獻獎合照。





