桃園HO幸福 何志偉：吸票力0到100歲

總統府副祕書長何志偉（後排左四）7日於桃園蘆竹區南崁五福宮舉辦「桃園HO幸福親子活動」，與小朋友一起完成魔術表演及有獎徵答，氣氛熱鬧溫馨。（姜霏攝）

總統府副祕書長何志偉7日於桃園市蘆竹區南崁五福宮舉辦「桃園HO幸福親子活動」，吸引約600人參加，現場提供爆米花、彩色鉛筆、冰淇淋、大型遊具，還有魔術師表演。何志偉表示，此次代表賴清德總統向大家問好，希望透過活動讓小朋友玩得開心。

何志偉說，這段期間舉辦多場親子活動，同時向市民報告自己過去的努力與成果。其中有3項最受矚目：首先是「普發現金」，自己一直是倡議者之一，也成功推動政策落實；第2是「耐震補強作業」，桃園擁有許多百年宮廟與老舊校舍，透過積極爭取，讓重要建築在地震中更安全；第3則是深受年輕族群喜愛的「Tpass通勤月票」，大幅減輕通勤族的交通負擔，使日常通勤更便利、更省錢。

廣告 廣告

他說，近期活動中看到好多小朋友，也有很多支持他的年輕爸媽，認為自己的吸票能力是「0到100歲」，感謝各路眾神讓這幾天天氣都非常晴朗，也讓小朋友能玩得更開心自在，同時感謝多名在地里長幫忙，讓活動圓滿成功。

何志偉提到，自己的得票率一直在創紀錄，因此不管未來在哪一個職缺，都會努力並認真地完成任務。過去政策能夠成功推動都因為跟大家「聊天」，在聊天過程中發現問題、解決問題，就能形成很好的政策，而大家願意跟他溝通，也代表願意信任他的能力。

何志偉也說，不管民進黨提名誰參選桃園市長，大家的責任都是讓桃園變得更好，幫下個世代的孩子，把國家的城市建設做得更好，這是政治人物的天職、也是每位公民的天職。