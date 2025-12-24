桃園NEXT未來工程 張善政拍板

桃園市長張善政拍板「桃園NEXT未來工程」，第二行政園區落腳中路、可負擔住宅實現自住可能。（新聞處提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市長張善政二十四日出席「有感施政；奠定桃園二十年發展根基：就職三週年記者會」，除分享驅動桃園前進的「六大核心模組」，也宣布「桃園NEXT未來工程」，包含第二行政園區落腳中路、市立醫院＋三分院落實醫療平權、中壢體育園區打造南桃園區域發展最後拼圖、持續擴增二歲專班及臨托據點、免費新幹線公車及桃小巴以及讓年輕族群買房自住更容易的可負擔住宅。

張善政強調，不只是六個政策，是一個城市系統；六個核心模組一起跑，城市才會穩。至於未來的桃園，則希望透過「桃園NEXT未來工程」，重構城市版圖。

廣告 廣告

張善政分享，打造桃園黃金軸線，讓每個車站不僅是交通節點，更是生活核心，鐵路地下化後，將近十六公里的路廊乘載超過一百萬民眾的日常，騰空的園道路廊則是重新定義的「桃園黃金軸線」。

張善政表示，第二市政園區將結合中路重劃區，打造未來城市核心，補足超過四十年的舊市府園區的不足之處。

記者謝國金∕苗栗報導

苗栗縣長鍾東錦二十四日就職任滿三週年，苗栗縣政府於苗栗市巨蛋體育館舉行就職三週年記者會，回顧縣政成果、展望未來發展，鍾東錦強調，「成功就是日復一日點滴努力的累積」，會中並宣布民眾黨中央政策會執行長、苗栗縣黨部主委賴香伶出任第二副縣長，率先為二０二六年地方選舉開啟「藍白合」典範。

鍾東錦表示，上任三年來，縣府以招商引資、建設鞏固、觀光升級、農業優化、教育精進、醫療長照、族群共榮及青年扶持為施政主軸，穩健推動縣政藍圖，逐步實現苗栗願景。