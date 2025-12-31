桃園ON AIR跨年晚會晚間登場 張善政：全面強化維安與交通部署

張善政：全面強化維安與交通部署。





桃園市長張善政31日上午主持市政會議時表示，因應近日發生的無差別傷人事件，市府以市民安全為最高原則，針對今晚舉行的桃園跨年晚會全面提升維安層級，於跨年晚會主場地樂天球場成立專責安檢小組，全面實施入場安檢作業。張市長指出，晚會將共部署644名警力，並出動6隻防暴警犬協助維安，同時結合快打部隊、金屬探測器及天羅地網監視系統，多層次強化現場安全防護， 讓市民朋友在安全無虞的環境中迎接新的一年。

張善政也提醒，由於安檢程序較為嚴謹，入場時間可能較以往延長，請市民朋友提早抵達會場並耐心配合現場引導，共同維護活動秩序與安全。他強調，市府將持續滾動檢討現場狀況，確保各項應變措施即時到位，讓民眾安心參與跨年活動。

廣告 廣告

張善政指出，在交通疏運方面，市府已責成桃園大眾捷運公司啟動「41小時不收班」服務，並加派7輛列車投入疏運。其中，A19站南下方向約5分鐘一班、北上方向約7.5分鐘一班，大幅提升整體運能。而跨年晚會散場的尖峰時段，預估落在凌晨0時15分至0時45分，桃捷公司也將視現場人潮狀況，以5分鐘為間隔機動加開加班車，全力疏運往返旅客。

市府交通局也將啟動多條免費接駁車路線，預計開出約90車次，包含往返會場的桃園線及中壢線，並於散場時段加開大溪線、龍潭線接駁車，確保市民順利返家。此外，市府也已協調臺鐵公司視人潮狀況加開或延後班次，並於會場周邊實施分階段交通管制措施，維持道路順暢與行人安全。

張善政特別感謝警消同仁、市府團隊及志工夥伴的辛勞付出，為跨年活動默默守護城市安全。誠摯邀請全國民眾今晚齊聚桃園，在完善的維安與交通規劃下，安心迎接充滿希望的2026年。

更多新聞推薦

● 跨年前夕怒吼！大城鄉上百村民持鋤抗議風機進逼聚落 要求彰品風電立即停工