桃園Outlet春節大砍2折起 百貨放送發財金再抽純金元寶

華泰名品城推新年治裝2折起好康滿足各種走春穿搭需求。（華泰名品城提供／朱世凱台北傳真）

華泰名品城推MONTBLANC明星傳承系列月相腕表42毫米。（華泰名品城提供／朱世凱台北傳真）

春節倒數，桃園Outlet與百貨搶攻走春消費人潮，館內不只換上喜氣洋洋的新年裝飾，並祭出豐富應景活動炒熱氣氛，包括發財金免費拿、抽純金元寶，還有限量福袋可試手氣。

華泰名品城推MICHAEL KORS JET SET TRAVEL粉色心型肩背提包。（華泰名品城提供／朱世凱台北傳真）

華泰名品城推CHLOECHEN流蘇短裙。（華泰名品城提供／朱世凱台北傳真）

華泰名品城2025年業績創下124.3億，達到2％成長，總經理劉亭君說，展望2026年，將持續調整近13％櫃位，引進更多話題性日韓潮流品牌、輕奢品牌，力求今年整體業績能有約5％成長。新年檔期「華泰唐人街」即日起至3月1日登場，園區內布置新春開運裝置，包括「Gloria New Year Hotel新年飯店」與「Gloria麻將舞台」等，初一到初三還有新春表演輪番上陣，活動尾聲也邀請民眾穿越龍門、向財神爺領取發財金與喜糖；最後，業者推新年治裝2折起優惠，像是MICHAEL KORS JET SET TRAVEL粉色心型肩背提包，原價1萬5800元，現在僅需6320元；原價8900元的CHLOECHEN流蘇短裙，現在只要1780元就能帶回家。

廣告 廣告

Global Mall「馬吉福袋」2月5日起開放線上限量搶先訂。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall農曆年前網羅實用家電祭優惠，滿足汰舊換新與新居入厝需求。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall「駿馬迎春」檔期即日起至2月25日開跑，全台8店、環球Online祭「新春卡有利最高9％回饋」，2月5日至2月12日再開賣「馬吉福袋」，可抽最大獎BMW百萬名車；桃園A19店加碼主推「福袋三重抽」豪華大禮，第一重開袋即享500元開飯餐券，第二重則是隨袋紅包藏驚喜，第三重加碼抽5大獨家獎項，包含SHARP a lot三合一智慧空氣清淨除濕機等；桃園A8及林口A9店同步祭「幸福雙重抽」，買福袋即可參加紅包牆隨袋抽，第二重加碼抽10大好禮，頭獎直攻最新iPhone 17 Pro。

大江購物中心以「開市迎福」主題作為春節布置。（大江購物中心提供／朱世凱台北傳真）

大江購物中心以「開市迎福」主題作為春節布置，同時集結多家甜點輕食品牌進駐，讓消費者方便採買，包括海邊走走的「海有財綜合蛋捲禮盒」推薦價1080元等；館內2月17日至19日也將免費送發財金，搭配馬年創意開運小卡，預計送出1000份，每日前30名排隊的顧客還能參加紅包抽獎遊戲，大獎包括價值超過7000元的純金元寶。

更多中時新聞網報導

詹雅雯差點和康康湊一對

經典賽》大谷翔平確定只打不投 中華隊利多

林心如50歲生日趴 甜蜜對唱霍建華