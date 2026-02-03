桃園TOD＋社宅政策 迎高齡浪潮

桃園市民平均年齡42歲、高齡人口比例16.8％，雖然皆為六都最低，但高齡者比例持續上升，舊市區面臨老人住老宅的困境。桃園市都發局提出因應超高齡社會的都市計畫解方，從空間規畫角度重塑城市結構，強調以「4個平等權」為核心，包括居住權、工作權、生活型態及移動權，盼打造不同年齡與世代都能安心生活的共融城市。

桃園市2012年才達高齡社會標準，為六都最晚，具備調整體質的時間優勢。不過高齡者比例仍逐年上升，舊市區已出現「老人住老宅」的雙老困境，顯示住宅條件與人口結構同步老化的壓力逐漸浮現，都市空間必須提前回應。

在交通與空間策略上，市府推動「TOD+（Transit-oriented Development，大眾運輸導向型發展）」與「15分鐘生活圈」概念，配合軌道建設布局大型公共設施與社福資源，朝「站站有公設、站站都有家、社宅為核心」方向規畫。桃園公共運輸使用比例目前僅9.1％，未來自2030年起捷運綠線、棕線及多條延伸線陸續通車，都心軌道路網成形後，可望降低高齡者移動門檻，讓就醫、休閒與日常採買更便利。

住宅政策則導入「高齡友善換屋計畫」，鼓勵居住在無電梯老舊公寓的長者，釋出自宅由市府包租代管，換取入住有電梯社宅資格，同時將三代同堂家庭納入保障比例，促進世代混居。截至去年底，已媒合12案，其中私換公10案、私換私2案，另以市立醫院大溪院區為核心，結合社宅、醫療與社福設施，推動日常照顧社區化並提高無障礙住宅比例。

市長張善政表示，高齡友善城市不僅是單一設施或建築改善，更需涵蓋交通動線、居住安全、社區機能與醫療照護的整體系統。市府在規畫捷運場站周邊發展、社會住宅及社區公共空間時，已將高齡友善視為核心原則，並同步檢視桃園及中壢老市區長期面臨的街道狹窄、無障礙不足與生活機能老化等課題，作為後續都市更新與市區改造的重要依據。

張善政說，台灣已正式邁入超高齡社會，城市發展必須重新檢視居住、交通與公共空間的設計思維，期盼在高齡化社會的挑戰下，逐步形塑更貼近長者實際需求的生活環境。