桃園YouBike站點將再增100站 強化捷運周邊部署
桃園市YouBike使用量持續提升，截至去年9月累計騎乘人次已突破1億人次，平均每日約4萬人次租借，顯示YouBike已成為市民日常通勤與休閒的重要運具。交通局表示，規畫於今年再新設100站以上，預計將全市總站數提升至725站，而截至今年1月底，進度已累計達643站。
國民黨市議員劉熒隆指出，龍潭轉運站預計於今年10月啟用，雖然近期已增設多處站點，但整體路網密集度仍有強化空間。他表示，轉運站設置的目的在於串聯在地生活圈與各項機能設施，提升通勤與轉乘便利性，但目前部分集合住宅至轉運站之間的接駁仍顯不足，有待進一步完善。
劉熒隆也說，市府目前正持續盤點周邊社區至轉運站的合適點位。不過社區內設置站點涉及空間條件、交通動線及住戶共識等因素，推動上確實不易，必須審慎規畫設置位置，並與地方社區充分溝通協調，才能順利落實。
國民黨市議員錢龍表示，蘆竹區大竹生活圈的公車路網原本就不密集，長期以來又缺乏YouBike站點設置，導致短程接駁功能不足，影響民眾轉乘便利性。他指出，大竹周邊多處公園其實具備腹地空間，可評估設置YouBike站點，但因活動中心等建設工程因素，導致相關規畫與設置進度一再延後。
交通局表示，因應今年底捷運綠線北段7站通車，將針對各場站及周邊重要節點進行重點布署，完善轉乘接駁機制。後續除納入地方民意建議外，也將盤點觀光區域、重劃區開發及公共設施等需求成長熱點，優先強化站點設置與服務量能。
交通局也說，針對站點密度較低區域，交通局也將辦理補充設置，並依各站點使用績效進行滾動式檢討與調整，確保資源配置更貼近各行政區實際使用需求，提升整體公共運輸服務效能。
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
