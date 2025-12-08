桃女未禮讓行人！收6千罰單手抖：我初犯 網抓「1細節」…她被砲到刪文

記者羅欣怡／桃園報導

女網友「首次」未禮讓行人收到6000元罰單，討拍被砲翻。（圖／翻攝自Dcard）

一名女網友在社群平台討拍，表示自己收到「為禮讓行人」的罰單，但她查了法規最輕的罰則是1200元，但自己卻被罰最重的6000元，認為「初犯」應該要有空間，自覺相當委屈，還說收到罰單時「手還在抖」。但貼文曝光後，網友根本不買單，狂酸「拿到（罰單）手會抖就對了！」網友一面倒的砲轟，也讓原PO討拍失敗刪文收場。

「真的覺得很委屈，所以上來問問大家的意見！」原PO在網路論壇《Dcard》上發文，表示原以為是小額的罰單，但卻是6000元的「未禮讓行人」違規。她查了罰則，區間是1200元至6000元，但她是第一次違規，一年內完全沒有任何紀錄，執法單位卻直接罰她最高金額，讓她難以接受。

網友指出，汽車未禮讓行人就是直接罰6000元。（圖／翻攝自Dcard）

原PO還強調，罰單上明明是11月15日被開的，她直到11月24日才收到，行車記錄器也只能保留7天的影像，收到罰單時影像早已被蓋過，讓她「有委屈沒地方講」，一連影響了好多天的心情，只能吞下這張6000的罰單，無奈問「有必要第一次開就開最高嗎？」

原PO被砲到刪文。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出後，沒想到許多網友都直白的說：「就是要罰這麼重你下次在斑馬線看到行人才會停啊，不然哪有嚇阻力！如果一次6000跟5次1200感覺就有差了」、「拿到手會抖就對了，看下次經過無號誌斑馬線還會不會無視行人」、「發上來丟臉的嗎」。

也有網友揪出貓膩，發現原PO是開汽車，直呼「汽車就6000，沒辦法證明你有停車就不用浪費時間了」、「有錢開車沒錢繳罰單哦」，面對網友的一連串不領情，原PO最後選擇刪文，停止討論。

