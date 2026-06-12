桃好PASS心理諮詢車新屋啟動！專業心理師免費諮商

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桃園市政府衛生局首創「桃好PASS行動心理諮詢車」，11日於新屋區長祥宮正式啟動巡迴活動。圖：衛生局提供

為打造更便利、即時的心理支持服務，桃園市政府衛生局首創「桃好PASS行動心理諮詢車」，於昨(11)日於新屋區長祥宮正式啟動巡迴活動。考量宗教場所向來是民眾尋求心靈支持與情感寄託的重要據點，衛生局今年特別結合在地宮廟，讓行動諮詢車深入桃園市5個行政區，主動將心理健康資源送進鄰里生活圈。

本次活動巧妙結合傳統民俗「龍進虎出」概念，象徵民眾在溫柔釋放職場疲憊、家庭重擔與負面情緒的同時迎接正能量。現場規劃了充滿溫度的趣味體驗關卡，陪伴民眾聆聽內心的聲音：

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桃園市政府衛生局首創「桃好PASS行動心理諮詢車」，11日於新屋區長祥宮正式啟動巡迴活動。圖：衛生局提供

第一站心情氣象站（傾聽心晴）： 由心衛中心人員引導填寫「心情溫度計（BSRS-5）」，協助解讀內心氣象並適時給予關懷。若有進一步需求，將分流安排於行動諮詢車內，由專業心理師進行15分鐘的現場晤談，並協助連結社區心理衛生中心資源，接住每一顆疲憊的心。

第二站心晴轉運站（釋放壓力）： 透過趣味「打擊壞運氣」排解生活不順；接著默念想拋掉的負擔，轉動「心晴轉運輪」象徵轉走負能量；最後依指標顏色抽一張「熊讚卡」，為自己注入溫暖的正向鼓勵。

參與民眾只要體驗完前兩站並填寫滿意度問卷，集滿3個活動戳章的集章小卡，不僅能當作明信片使用，還能兌換應景小禮物，讓民眾在輕鬆互動中認識心衛中心的溫暖服務。

桃園市政府衛生局首創「桃好PASS行動心理諮詢車」，11日於新屋區長祥宮正式啟動巡迴活動。圖：衛生局提供

衛生局指出，在現代生活多重壓力交織下，職場負荷、家庭照顧責任及生活焦慮持續影響民眾身心健康，尤其偏鄉與沿海地區居民更可能面臨支持資源不足的困境。桃園市衛生局社區心理衛生中心期盼透過行動心理諮詢車深入社區，成為市民紓解壓力、獲得支持與重拾幸福感的療癒轉運站。

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