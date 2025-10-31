即時中心／高睿鴻報導

桃園日前驚傳客運司機與高中生爆發肢體衝突，司機自認遭學生出言挑釁的情況下，一時情緒失控、下車毆打學生，導致後者流血掛彩。針對劉姓司機的行為，桃園分局警員當下先以現行犯逮捕，後移交檢察官偵辦；經桃園地檢署數日的調查，於前（29）天偵結提起公訴，並建請法院從重量刑。

桃檢說明，劉姓司機駕駛學生專車載運學生時，於2名學生接連上車投幣後，以「他媽的」等用語，輕率質疑首名上車之陳姓學生，未依規定投入足額車資；陳生表示已確實投入正確金額、並要求確認投幣箱內零錢金額遭拒，後為免爭執擴大，只好表明下車後將向學校反映。然而，劉男卻以輕蔑用語表示「找教官也沒用」，而有態度不佳、言語不堪之情事。

廣告 廣告

之後，又於行駛過程中，因另名黃姓學生下車時，對於劉姓司機先前質疑同學之態度、言語表達不滿，於是劉男便口出「臭俗仔」、「賭爛這種臭俗仔」等語；並且，與他人通話時，大聲講出「我很少跟低能兒講話ㄟ」，等讓人感受不佳之用語，令在旁學生均有聽聞。被害者黃姓學生，於中山中平路口站下車時，亦對此事表達不滿，而口出「連錢都不會數，一輩子也就這樣子了」等語。

豈料，桃檢表示，劉男聽聞後，竟不顧車上乘客，逕將學生專車停於車道上，並下車於人行道、甚至車道上揮拳毆打、抱摔被害人黃同學；更在被害人倒地、雙手抱頭跪坐無力反抗時，仍接連出拳攻擊黃姓學生。最終，導致被害人前額挫傷瘀青、頭部及臉部挫傷、鼻骨閉鎖性骨折併鼻出血、左側耳挫傷併耳鳴等傷勢，並於案發後產生「急性壓力反應」等症狀。

桃檢指出，案經主任檢察官迅速指揮桃園市政府警察局桃園分局，調取現場及學生專車監視器影像，並取得車上學生提供影像，進行勘驗、詳細還原案發經過，連日訊問被告劉○齊、被害人及包括在場之多名學生，並前往該高中進行查訪，取得學生專車投訴資料，另調閱被告劉○齊工作期間之獎懲記錄、被害人病歷資料，全案蒐證完備並於今日偵結起訴。

桃檢抨擊，被告劉姓駕駛本案學生專車時，明知車上均為未滿18歲或甫滿18歲之學生，卻以「臭俗仔」等不堪用語，輕率質疑學生未能足額投幣；其於擔任桃園客運駕駛期間，更有多次因服務態度不佳、駕駛行為違規等原因遭懲處並有遭解職之紀錄。而與被害人發生口角時，未能理性行事，不顧現場為人、車往來頻繁之處，甚至於車道上為本案犯行，嚴重影響公共安全或造成民眾恐惶，其態度、行為實有偏差，經衡酌被害人及其家屬意見後，遂聲請法院予以從重量刑，以期杜絕不法暴力，遏止此類犯行再現，以實現檢警竭力維護民眾身體及財產安全之國家任務。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／桃客司機慘了！口出穢言、揍學生過程全曝光 桃檢起訴請求重判

更多民視新聞報導

退休刑警因土方糾紛持槍殺人 二審改判12年6月

台中8月大男嬰疑癲癇發作！ 父衝進消防隊求救仍不治

罷免案偽造連署！藍委許宇甄、盧縣一遭起訴 伍麗華：欲置我於死地

