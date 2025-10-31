桃客司機打斷高中生鼻樑 檢方火速起訴：從重量刑

桃園客運劉姓公車司機因與學生發生爭執，在車道上毆打黃姓學生致鼻骨骨折，桃園地檢署今（31）日依傷害罪提起公訴，認為劉男以不堪用語輕率質疑學生，行為更嚴重影響公共安全或造成民眾恐惶，其態度、行為實有偏差，建請法院從重量刑。

桃園客運司機疑因學生嗆聲失控，衝下車暴打高中生。（圖／翻攝畫面）

檢方表示，現已被解職的劉男毆打學生案件，經桃園警分局以現行犯逮捕移送。桃園地檢署檢察長戴文亮對此危害學生安全案件極為重視，立即指派重大刑案專組主任檢察官馬鴻驊積極偵辦，29日提起公訴。

檢方起訴指出，事發於22日傍晚，劉男駕駛學生專車時，在2名學生接連上車投幣後，以「他媽的」等不雅用語質疑首名陳姓學生未依規定投入足額車資。陳生表示已投入正確金額並要求確認遭拒，為避免爭執擴大，表明下車向學校反映，劉男卻以輕蔑用語表示找教官也沒用。行駛過程中，另一名黃姓學生對劉男態度表達不滿，劉男口出「臭俗仔」、「賭爛這種臭俗仔」等語，並在與他人通話時表示「我很少低能兒講話」等讓人感受不佳的用語。

再另名黃姓學生在中山中平路口站下車時，對此事表達不滿並說「連錢都不會數，一輩子也就這樣子了」。劉男聽聞後不顧車上乘客，竟下車在車道上揮拳毆打、抱摔該名學生，在學生倒地雙手抱頭無力反抗時，還出拳攻擊學生10多下。導致學生前額挫傷瘀青、頭部及臉部挫傷、鼻骨閉鎖性骨折併鼻出血、左側耳挫傷併耳鳴等傷勢，並在案發後產生「急性壓力反應」等症狀。

檢方獲報後指揮警方調取現場及學生專車監視器影像，並取得車上學生提供的影片進行勘驗，詳細還原案發經過。檢方連日訊問相關學生，並前往該高中查訪取得學生專車投訴資料，另調閱劉男獎懲紀錄，發現劉男服務態度不佳，擔任駕駛期間多次因服務態度不佳、駕駛行為違規等原因遭懲處，甚至有遭解職2次的紀錄。

檢方認為，劉男與學生發生口角時未能理性行事，不顧現場為人車往來頻繁之處，甚至於車道上為本案犯行，嚴重影響公共安全或造成民眾恐慌，其態度、行為實有偏差，經衡酌被害人及其家屬意見後，聲請法院予以從重量刑。

