桃客司機毆學生火速起訴！網曝「離職又回聘」不只到職2年 公司說話了

桃園客運一名劉姓司機與一名高中生因車資問題發生口角。（圖／翻攝畫面）

桃園客運前司機劉姓男子，日前因不滿被學生嗆聲，追下車出手扁人，造成黃姓學生身、心受創，桃園地檢署火速偵結起訴，並建請法院從重量刑。不過有網友透露，劉男並非像桃客所說的「到職2年」，對此，業者今（2日）再發4點聲明，表示因劉男表示已痛改前非並願意配合公司管理規定，「基於信任」才會再回聘，對於憾事發生「深感痛心。」

桃園客運劉姓司機毆打學生，遭公司辭退。（圖／翻攝畫面）

桃園客運聲明如下：

一﹑本公司劉姓前駕駛員於10月22日下課時段駕駛EAL-0576號車輛執行學生專車勤務時，與欲搭車之學生發生驗票爭議且與學生互動過程中出現言語及處理方式不當之舉措。本公司除當日晚間即由副總經理率領一級主管們前往醫院探望受傷學生外，翌日一早即25日便召開人事評議會議，開除該劉姓前駕駛員，開除命令當日生效。

二﹑案發迄今，本公司除積極配合檢警調查，且持續與學校及事件相關學生接洽，以了解當日完整事發情況，並於日前退還該投幣學生當日給付之車資，該學生也已接受退款及本公司道歉，而對於當日受傷之學生，本公司應盡之法律責任也絕不藉詞推諉。

三﹑另有民眾質疑劉姓前駕駛員2020年自本公司離職後，本公司於2023年仍回聘該劉姓前駕駛員乙事，乃因劉姓前駕駛員雖曾犯錯，但其表示已痛改前非並願意配合公司管理規定，給予乘車民眾良好的服務品質云云，本公司基於信任原則，不因劉姓前駕駛員前曾犯錯即全面否定劉姓前駕駛員之人格，從而願意給予劉姓駕駛員改過自新之機會，讓其再次回本公司任職。詎劉姓前駕駛員不思改過﹑依然故我，導致此次事件之發生，甚至遭桃園地方檢察署檢察官提起公訴並求處重刑，本公司對劉姓前駕駛員罔顧公司工作守則及教育訓練之內容，甚至因個人情緒問題即對學生施以暴行等舉措，深感痛心。

四﹑此次劉姓前駕駛員因個人情緒問題所引發之不當行為導致社會關注，並連續數日佔據媒體版面，造成社會大眾及相關當事人之困擾，本公司除向社會大眾及受影響之師生表達誠摯歉意外，並已安排公司人員自今年11月1日起陸續接受「法治教育及情緒管理」等相關課程，期能提升服務品質及人員與乘客間之應對能力，避免類似相關情事再次發生。

