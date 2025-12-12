桃客司機毆打學生 開庭認罪願道歉、排定調解

（中央社記者葉臻桃園12日電）前桃園客運41歲劉姓司機因不滿被罵，將乘客黃姓高中生打到流鼻血，被桃園地檢署起訴。桃園地方法院今天開準備程序庭，劉男當庭認罪並想當面道歉，法院排定26日調解。

全案發生在今年10月22日傍晚，擔任桃園客運某高中學生專車司機的劉男（已遭解雇）因與車上黃姓學生發生爭執，在公車站前面狂毆黃姓高中生、將對方打到流鼻血，桃園地檢署認劉男嚴重影響公共安全、造成民眾恐慌，10月29日偵結起訴，並請法院予以從重量刑。

桃園地方法院今天開準備程序庭，劉男承認檢察官起訴書所指犯罪事實與罪名，辯護人也代為提出書狀表達意見；辯護人說，劉男於偵查及法院階段皆自白認罪，已深切悔悟，請求法院予以從輕量刑或緩刑。

辯護人也說，劉男有意願向黃姓高中生道歉，但考量到個人資料保護法相關規定及學生意願等因素，請求法院擬定調解期日，讓雙方就本案犯罪事實達成和解或調解。

黃姓學生委任的張姓告訴代理人表示，若劉男表現出誠意，原則上可考慮調解協商，庭訊後將遞狀附帶民事求償；由於劉男當時為桃園客運的司機，告訴方特別請求法院安排調解時，應一併通知劉男雇主共同參與調解程序。

法官當庭同意會通知劉男及其時任雇用人參與調解，並建議若下次調解時黃生仍無法到場，劉男可以準備書面道歉資料由代理人轉交，另排定於本月26日上午先行調解，若雙方調解順利，即可進行言詞辯論後結束。（編輯：龍柏安）1141212