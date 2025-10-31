桃客司機狂毆抱摔學生！地檢署火速偵結：建請從重量刑

桃園客運劉姓司機痛毆學生。（圖／翻攝自threads＠qn_taiwan）





桃園客運劉姓司機與高中學生當街鬥毆案，桃園地檢署事於事發後7日，也就是29日就火速偵結，並建請法院對劉姓司機從重量刑。

桃園地檢署指出於民國114年10月22日傍晚在桃園市桃園區中山路發生擔任桃園客運某高中學生專車司機即被告劉男（已遭桃園客運解職）因故與車上學生即被害人黃姓同學發生爭執並動手毆打案件被告劉男經桃園市政府警察局桃園分局以現行犯逮捕，並於翌（23）日移送本署由內勤檢察官即時受理。

檢察長戴文亮對此危害學生安全案件極為重視，旋即指派本署重大刑案專組主任檢察官馬鴻驊積極偵辦，經蒐證完備後，迅速於同年月29日偵結提起公訴，並建請法院從重量刑。

本案係因被告劉男駕駛學生專車載運學生時，於2名學生接連上車投幣後，以「他媽的」等用語，輕率質疑首名上車之陳姓學生未依規定投入足額車資，經陳姓學生表示已確實投入正確金額並要求確認投幣箱內零錢金額遭拒後，為免爭執擴大，只好表明下車後將向學校反映被告。

劉男則以輕蔑用語表示，找教官也沒用，而有態度不佳、言語不堪之情事，又於行駛過程中因另名黃姓學生下車時，對於被告劉男先前質疑同學之態度、言語表達不滿後被告劉男向其口出「臭俗仔」、「賭爛這種臭俗仔」等語並與他人通話時大聲講「我很少跟低能兒講話ㄟ」等讓人感受不佳之用語，令在旁學生均有聽聞被害人黃姓同學於中山中平路口站下車時，亦對此事表達不滿，而口出「連錢都不會數，一輩子也就這樣子了」等語。

被告劉男聽聞後，劉男竟在聽聞後，不顧車上乘客，將學生專車停於車道上，並下車至人行道、甚至車道上，揮拳毆打、抱摔被害人黃姓同學。當被害人倒地、雙手抱頭跪坐、無力反抗時，被告仍持續出拳攻擊十餘次，導致黃姓同學前額挫傷瘀青、頭部及臉部挫傷、鼻骨閉鎖性骨折併鼻出血、左側耳挫傷併耳鳴等傷勢，並於案發後出現「急性壓力反應」等症狀。

本案經本署主任檢察官迅速指揮桃園市政府警察局桃園分局，調取現場及學生專車監視器影像，並取得車上學生提供之影像進行勘驗，詳細還原案發經過。檢方連日訊問被告劉男、被害人及多名在場學生，並前往該高中查訪，取得學生專車投訴資料，另調閱被告劉男工作期間之獎懲記錄、被害人病歷資料。全案蒐證完備後，於今日偵結起訴。

被告劉男駕駛本案學生專車時，明知車上均為未滿18歲或甫滿18歲之學生，卻以「臭俗仔」等不堪用語輕率質疑學生未足額投幣。其於擔任桃園客運駕駛期間，多次因服務態度不佳、駕駛行為違規等原因遭懲處，並有遭解職2次之紀錄。與被害人發生口角時，被告未能理性行事，不顧現場人車往來頻繁，竟於車道上施暴，嚴重影響公共安全並造成民眾恐慌，其態度與行為實屬偏差。

經衡酌被害人及家屬意見後，檢方遂聲請法院予以從重量刑，以期杜絕不法暴力，遏止此類犯行再現，落實檢警竭力維護民眾身體及財產安全之國家任務。

