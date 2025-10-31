桃客司機痛扁高中生害鼻梁骨折 桃檢火速起訴建請從重量刑
本(10)月22日桃園客運一名劉姓司機因當街痛扁高中生遭開除，事發一個星期，桃園地檢署就火速將劉姓司機起訴，並建請法院從重量刑。桃檢表示，22日傍晚，在桃園市桃園區中山路發生擔任桃客某高中學生專車劉姓司機因故與車上學生發生爭執，並動手毆打案件，司機經桃園警分局以現行犯逮捕，並於23日移送桃檢由內勤檢察官即時受理，檢察長戴文亮對此危害學生安全案件極為重視，旋即指派重大刑案專組主任檢察官馬鴻驊積極偵辦，經蒐證完備後，迅速於29日偵結以傷害罪提起公訴，並建請法院從重量刑。
桃檢說明，劉姓司機駕駛學生專車載運學生時，於2名學生接連上車投幣後，以「他X的」等用語，輕率質疑首名上車之陳姓學生未依規定投入足額車資，經陳生表示已確實投入正確金額並要求確認投幣箱內零錢金額遭拒後，為免爭執擴大，陳生只好表明下車後將向學校反映，司機則以輕蔑用語表示找教官也沒用，而有態度不佳、言語不堪之情事。
桃檢進一步提到，後續於行駛過程中，因另名黃姓學生下車時對於司機先前質疑同學之態度、言語表達不滿後，司機向其口出「臭俗仔」、「賭爛這種臭俗仔」等語，並與他人通話時大聲講出「我很少跟低能兒講話ㄟ」等讓人感受不佳之用語，令在旁學生均有聽聞。被打的黃姓學生則是於中山中平路口站下車時，亦對此事表達不滿，而口出「連錢都不會數，一輩子也就這樣子了」等語。劉姓司機聽聞後竟不顧車上乘客而逕將學生專車停於車道上，並下車於人行道、甚至車道上揮拳毆打、抱摔學生，更在學生倒地雙手抱頭跪坐無力反抗時，仍接連出拳攻擊10多次，導致該生前額挫傷瘀青、頭部及臉部挫傷、鼻骨閉鎖性骨折併鼻出血、左側耳挫傷併耳鳴等傷勢，於案發後並產生「急性壓力反應」等症狀。
桃檢表示，該案經馬鴻驊迅速指揮桃園分局，調取現場及學生專車監視器影像，並取得車上學生提供影像，進行勘驗，詳細還原案發經過，連日訊問劉姓司機、被害人及包括在場之多名學生，並前往該高中進行查訪，取得學生專車投訴資料，另調閱該名司機工作期間之獎懲記錄、被害人病歷資料，全案蒐證完備並於29日偵結，以傷害罪起訴。
桃檢指出，劉姓司機駕駛學生專車時，明知車上均為未滿18歲或甫滿18歲之學生，卻以「臭俗仔」等不堪用語，輕率質疑學生未能足額投幣，其於擔任桃園客運駕駛期間，更有多次因服務態度不佳、駕駛行為違規等原因遭懲處並有遭解職2次之紀錄，而與被害人發生口角時，未能理性行事，不顧現場為人、車往來頻繁之處，甚至於車道上為該案犯行，嚴重影響公共安全或造成民眾恐惶，其態度、行為實有偏差，經衡酌被害人及其家屬意見後，遂聲請法院予以從重量刑。以期杜絕不法暴力，遏止此類犯行再現，以實現檢警竭力維護民眾身體及財產安全之國家任務。
更多桃園電子報報導：
控粿粿婚內出軌！范姜彥豐再發聲曝有明確證據 戳破王子說法矛盾
其他人也在看
桃園客運學生專車司機毆打學生案 桃檢起訴求重刑
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 網路瘋傳桃園客運司機痛毆搭車的高中生，甚至將學生鼻骨打斷引發熱議，桃園地檢署火速偵辦，29日將已遭桃園客運解職的劉姓司機依傷害罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。 桃檢指出，本案係因被告已遭桃園客運解職的劉姓司機駕駛學生專車載運學生時，於2名學生接連上車投幣後，以「他媽的」等用語，輕率質疑首名上車之陳姓學生未依規定投入足額...匯流新聞網 ・ 4 小時前
快訊／被嗆「這輩子就這樣」桃客司機狂毆學生！桃檢火速起訴：從重量刑
桃園客運劉姓司機，22日因投錢問題與學生發生口角，後又因被黃姓學生嗆聲嗆到心坎裡，追下車毆人，把黃生打到滿臉血，劉男依傷害罪送辦，最後2萬元交保。桃園地檢署高度重視，經蒐證完備後，於31日偵結提起公訴，並建請法院從重量刑。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
被譏「錢都不會數」桃園客運司機暴揍學生 涉傷害罪起訴求重刑
桃園市桃園區於今年10月22日傍晚發生一起駭人聽聞的學生專車司機毆打學生案件，涉案劉姓司機已遭桃園客運公司解職，並於案發當日被警方以現行犯逮捕。桃園地檢署調查後認為劉姓司機涉犯《刑法》傷害罪，依法起訴,建請法院從重量刑。太報 ・ 6 小時前
一輩子就這樣！桃園客運司機怒毆高中生十多拳鼻骨斷裂 檢火速起訴求重刑
桃園客運學生專車劉姓司機（58歲）上月22日不滿學生質疑他收錢態度差，當街停車下車出拳狂毆高中生，導致學生鼻骨骨折、頭臉瘀傷，還罹患「急性壓力反應」。桃園地檢署火速偵辦，今（31日）偵結起訴並建請法院從重量刑，強調「暴力零容忍」。鏡報 ・ 6 小時前
桃客司機毆打學生 桃檢起訴建請從重量刑
（中央社記者葉臻桃園31日電）前桃園客運41歲劉姓司機因不滿被罵，將乘客黃姓高中生打到流鼻血。桃園地檢署今天表示，劉男嚴重影響公共安全或造成民眾恐慌，已於29日偵結起訴，並請法院予以從重量刑。中央社 ・ 4 小時前
正妹OL遭撿屍「體內驗出DNA」 知名會計師人設崩毀！被起底曾獲政府部門表揚
一名林姓知名會計師日前與妻子參加聚會後，竟大起色心撿屍，趁正妹OL醉得不省人事性侵得逞，事後林男到案狡辯是被硬上，不過隨即遭被害者驗傷報告打臉，驗出林男DNA，證據確鑿，林男才百口莫辯。對此，台北地檢署今（31日）依趁機性交罪起訴林男。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
桃客司機慘了！口出穢言、揍學生過程全曝光 桃檢起訴請求重判
即時中心／高睿鴻報導桃園日前驚傳客運司機與高中生爆發肢體衝突，司機自認遭學生出言挑釁的情況下，一時情緒失控、下車毆打學生，導致後者流血掛彩。針對劉姓司機的行為，桃園分局警員當下先以現行犯逮捕，後移交檢察官偵辦；經桃園地檢署數日的調查，於前（29）天偵結提起公訴，並建請法院從重量刑。民視 ・ 5 小時前
一輩子就這樣？ 打人劉姓司機7天遭火速起訴 檢:從重量刑
懷疑學生少投錢，還當眾打架的桃園客運司機劉姓男子，短短七天就遭檢方起訴，而且還被建請從重量刑，原來檢方發現，他除了前科累累，甚至兩度遭解職仍不思悔改，這次更在大庭廣眾下，跟未成年學生鬥毆，明顯已經行為偏差。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
高市早苗與李在明會談 推動穿梭外交 (圖)
日本首相高市早苗（左排著藍西裝者）今天在亞太經濟合作會議（APEC）峰會與韓國總統李在明（右排2發言者）舉行會談，兩人確認將積極推動「穿梭外交」，下次將由李在明訪日，確保合作順利推進。中央社 ・ 1 天前
黃金皇冠奏效 川准南韓建造核動力潛艦1／一毛都沒少！ 川普同意南韓投資3500億美元降低關稅
美中元首峰會「川習會」前一天，美國總統川普跟南韓總統李在明，29日在慶州舉行美韓峰會，儘管南韓送上最高等級的勳章，並承諾擴大投資，但美韓雙方達成的重要貿易協議中，仍然無法將3500億美元的對美投資數字降下來。鏡新聞 ・ 1 天前
韓國總統李在明歡迎林信義 (圖)
APEC台灣領袖代表林信義（左）身著深藍色西裝出席，與韓國總統李在明（右）握手致意。中央社 ・ 10 小時前
慶州APEC領袖峰會首日 大會轉播秀出TAIWAN、我國國旗
2025南韓慶州APEC(亞太經濟合作會議)領袖峰會今天(31日)登場，我國領袖代表林信義身著深藍色西裝搭配紫紅色領帶，韓國時間約上午9時30分許現身和白國際會議中心，與韓國總統李在明握手合影，隨後步入會場，且值得注意的是，在國際媒體中心轉播畫面上，不僅秀出TAIWAN字樣以及人口、國民生產毛額(GDP)等資訊外，還秀出了中華民國國旗，並標注台灣為主要經濟夥伴(Major economic partner)、晶片領域的競爭者(chip sector competitor)等說明。 慶州APEC領袖峰會31日起一連兩天舉行，在首日會議開始前，李在明在會場大廳逐一迎接各經濟體領袖，在國際貨幣基金(IMF)總裁喬治艾娃(Kristalina Georgieva)、越南國家主席梁強、美國財政部長貝森特(Scott Bessent)、泰國總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)之後，會場廣播開始唱名「Chinese Taipei林信義會長」，林信義便緩緩步入大廳，與李在明簡短寒暄、握手合影，隨後李在明也引導林信義前往會議廳。 排在林信義後入場的則是新加坡總理黃循財，至於中國國家主席習中央廣播電台 ・ 11 小時前
桃客司機狂毆抱摔學生！地檢署火速偵結：建請從重量刑
桃客司機狂毆抱摔學生！地檢署火速偵結：建請從重量刑EBC東森新聞 ・ 5 小時前
第19屆金門書展開幕 特設福州漆器手作體驗
（中央社記者洪學廣金門31日電）第19屆金門書展今天開幕，展出近2年中國出版優秀簡體圖書，並結合台灣相關暢銷書籍共同展售，展期至11月2日。今年更特設「福州漆器」手作體驗專區。中央社 ・ 6 小時前
歇業小吃部變身毒趴KTV 高市刑大攻堅逮38名越籍男女
高雄大社工業區附近一間歇業的小吃部變身成為越式毒趴KTV，警方強勢破門攻堅，當場查獲38名越南籍的男女，其中4人還是逃逸及逾期居留移工。（溫蘭魁報導） 高雄市刑警大隊偵三隊2個月前掌握情資，大社中廣新聞網 ・ 9 小時前
非洲豬瘟衝擊 廚餘問題優先於市政活動遭批
[NOWnews今日新聞]台中爆發非洲豬瘟事件後，中央禁止以廚餘養豬，導致家戶廚餘去化一夕間失控。市議員江肇國今（31）日在市議會質詢指出，大量清運業者暫停收受家戶廚餘，民眾求助無門；然而市府環保局官...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
無照又酒駕！駕駛載5孩自撞路樹 車頂呈Ｖ字 6傷送醫
花蓮34歲羅姓女子疑似酒駕且無照駕駛，在台9線行駛時突然變換車道超車失控，撞上路樹造成車上6人受傷，其中包括駕駛本人和5名7至17歲的孩子，消防人員緊急出動救出所有受困人員，傷者隨後被送往醫院救治。警方調查發現，羅女酒測值高達0.58，涉嫌酒駕還無照駕駛。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
美專家看川習會：美方釋訊號 貿易不改變對台立場
（中央社記者張欣瑜舊金山30日專電）川習會昨天落幕，美國總統川普表示雙方未談到台灣議題。美國國際經貿談判專家考伊分析，就公開資訊來看，美方很有可能採取一種審慎、新的談判立場，透過不談台灣向中國表示：「即使是一個更好的（美中）貿易協議，也不會真正改變美方對台灣的立場。」中央社 ・ 11 小時前
獨家／小心他！ 東港慣竊出沒 民眾直擊喝斥「別再偷」
獨家／小心他！ 東港慣竊出沒 民眾直擊喝斥「別再偷」EBC東森新聞 ・ 6 小時前
環境災難！台中垃圾廚餘加飛灰 市議員怒喊環保局長下台
台中市因爆發非洲豬瘟疫情，又有廚餘回收問題，陷入環境災難，市議員張芬郁今日痛批環保局在大里製造垃圾山，在霧峰出現廚餘坑、現在還有飛灰谷，要求環保局提出去化政策；對此，環保局長陳宏益表示，針對飛灰場會加強不透水布覆蓋，對於廚餘量最大的校園團膳，則研擬優先補助設置廚餘機設備。自由時報 ・ 6 小時前