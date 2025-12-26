桃客司機遭譏「這輩子就這樣」怒毆學生 當庭賠付和解金換撤告：盼回歸平靜

桃園客運司機毆打學生案，最終以和解收場。

桃園客運41歲劉姓司機於今年10月間，因不滿黃姓高中生譏諷「這輩子就這樣了」，當街暴力毆打對方導致學生鼻樑斷裂，引發各界關注。桃園地院今（26）日開庭，劉男與學生家長達成和解並當庭付清賠償金，家長最終同意撤回告訴。

回顧整起事件，發生於今年10月22日傍晚。劉姓司機當時駕駛學生專車，質疑一名陳姓學生投幣不足並爆粗口。黃姓學生為替同學出氣，在下車前對劉男回嗆：「你連錢都不會算，這輩子就這樣了」。劉男受此話激怒，竟無視交通安全將公車停在路中央，衝下車對黃姓學生揮拳猛毆、抱摔在地，甚至趁對方倒地抱頭求饒時，仍連續痛毆十多拳。

廣告 廣告

該暴力行為造成黃姓學生鼻樑斷裂、頭部與臉部多處挫傷、耳鳴，事後更出現急性壓力反應情緒深受影響。案發後，桃園客運火速開除劉男，檢方也在10月29日以傷害罪將其起訴，並建請法院從重量刑。

桃園地院今（26日）開準備程序庭，劉男在律師陪同下出庭，當庭交付一封道歉信，允諾賠償被害人損失且現場付清。被害學生家長感受到劉男悔意，同意給予原諒並撤回傷害告訴，但雙方對於和解的具體金額與條件皆要求保密。雙方另在法庭上表達，希望讓整起事件回歸平靜。

由於傷害罪屬於告訴乃論，隨著家長撤銷告訴，這起引發社會關注的暴力事件也正式劃下句點。



回到原文

更多鏡報報導

北捷英雄救人殞命 余家妻女5點聲明盼留空間療傷：請停止合成照片

瘋狂照服員窒戀女醫護！把告誡書當結婚證書 報警逮他反變本加厲送婚戒

小英男孩慘況曝！綠能小鮮肉變頹廢大叔 嗆檢「知道我誰嗎」氣場全沒了