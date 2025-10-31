桃客打人司機2年前才入職？ 校友爆料「8年前就搭過專車」：大家敢怒不敢言

一名黃姓男高中生遭桃園客運的劉姓男司機打斷鼻樑。（圖／翻攝畫面）

桃園客運40歲的劉姓司機，10月22日因質疑高中生逃票，雙方發生口角糾紛，黃姓學生替同學出氣時說出「連錢都不會算，這輩子就這樣了」，司機便氣得追下車出拳痛毆黃姓學生，害他鼻樑斷裂要動手術。檢方一週內偵結，建請法院從重量刑，而桃園客運聲稱劉姓司機2年前才到職，過去無與乘客發生爭執的投訴紀錄。然而，就有校友透露，8年前學生們就搭過劉姓司機開的專車，「這位司機我們也忍了很久，大家都是敢怒不敢言。」

這名校友表示，自己在7、8年前放學時段就搭過劉姓司機開的學校專車，也搭過他開的早班1路公車，校內許多學生都已經隱忍很久，大家都是敢怒不敢言，如果不是有這次事件發生，學生們可能還是會繼續忍下去。

原PO說到，桃園客運聲稱劉姓司機僅任職2年，只有1次過站不停遭投訴而被記小過的紀錄，實際上可以查出他在2023年以前，就已經長期在桃園客運當司機，至於桃園客運官方針對該司機的任職時間和在職相關投訴、司法紀錄聲明，「那個建議你們聽聽就好。」

原PO更指出，至今還有劉姓司機的親友持續放話威脅學生，要求學生道歉，在學校發布相關聲明後，劉姓司機仍試圖利用輿論指控是學生逃票在先，因此建議學校應該硬起來維護校譽，正面回應桃園客運與司機的說詞。

此外，也有不少鄉民紛紛跳出來爆料，「沒錯，他是回任的司機，之前就是因為跑9025滑手機被停派，新聞有報」、「有離職！2023再進來」、「他改名前後都有開1路，這點我很確定」、「桃客公關說他2023年才進來的，這根本就在混淆視聽。我記得他在10年前左右就有在開桃客學生專車，他那個時候我記得有在開1路」、「他有開169，一路上講不停罵不停，坐過他的車」。

