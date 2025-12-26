桃客「這輩子就這樣了」 司機暴打學生懶人包

桃園客運劉姓前司機（右）與黃姓學生起衝突，下車把學生打到口鼻濺血。（圖／翻攝自Threads）

今年10月22日，桃園客運一名負責駕駛學生專車的劉姓司機，因懷疑有人逃票，和一名黃姓學生起衝突，因遭黃嘲諷「連數錢都不會，你這輩子也就這樣」，動手把學生打到濺血，因此遭開除。今（26）日雙方調解成功，學生家長撤告，內容不公開。《中時新聞網》整理懶人包，供讀者回顧整起事件。

事件始末

10月22日晚間，劉姓司機懷疑一名陳姓學生未投入足額車資，疑似逃票，陳姓學生不滿被質疑，決定不上車。劉男邊開車邊碎念，引起搭乘的黃姓學生不滿，下車時嗆司機不要找學生麻煩，更出言「連數錢都不會，你這輩子也就這樣」，劉男理智線斷裂，下車把黃姓學生打到口鼻濺血，雙方互告傷害。

司機遭乘客起底 素行不良

事發後，劉姓司機被網友起底，曾多次過站不停、撞到走在斑馬線上的行人，以及有竊盜等前科，還曾因邊開車邊滑手機遭開除，事後回鍋。也有畢業校友稱劉姓司機問題很多，以前如果看到他開車，會選擇不上車。

黃姓學生的姑姑在社群表示，會教導孩子說話的技巧，她透露孩子很勇敢，說下次碰到一樣的狀況，還是會出面。

桃市府介入改善 避免司機、乘客衝突

桃園市交通局表示，事件引發社會關注，桃市府於5大幹線113輛公車張貼QR Code，方便乘客表達意見，今年年底前擴大至全市790輛公車，避免乘客直接向司機反映，擦槍走火，後續也會舉辦教育訓練等課程，改善職場環境。

