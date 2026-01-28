桃小巴新增10條路線 2/1起上路





為提升市區公車服務品質及便利使用，桃園市政府交通局持續推動「桃小巴」計畫，第二波10條路線於2月1日上路，包含大溪區、八德區及大園區，提供更靈活、貼心的九人座小客車服務，並同樣享有持市民卡乘車免費優惠。

市府交通局長張新福表示，自去(114)年起推動市區公車轉型為桃小巴之後，民眾普遍反映搭乘更加便利，服務也有所提升。相較以往大型公車班次間距較長、行駛動線受限，桃小巴以九人座小客車營運，能依實際需求調整班次與路線，減少繞行與停等時間，整體行車時間縮短，不僅提升搭乘意願，也讓整體公共運輸系統運作更具效率。

2月1日上路的桃小巴路線，涵蓋八德區免費公車L115、L117、L121等路線，大溪區免費公車L705、L706、L712，以及市區公車5097等7條路線轉型為桃小巴，此7條桃小巴的路線與站點皆與原先的公車路線相同，也維持免費乘車，僅班次時刻微調，原有乘客搭乘不受影響。



市區公車轉型桃小巴上路。





市區公車5081、5081A及5017等三條路線則是將部分區間路段轉型為九人座桃小巴路線服務。5081、5081A及5017路線維持由桃園客運服務「中壢總站」往返「高鐵桃園站」區間，並維持既有市區客運收費費率且享有市民卡乘車優惠。

「高鐵桃園站」往返「大園」區間則是由桃小巴營運業者台灣真好公司營運之5081B、5081C路線，以及營運「高鐵桃園站」往返「竹圍」區間之5017A路線。5081B、5081C、5017A等三條桃小巴路線，搭乘民眾使用「桃園市民卡」刷卡即可享有免費乘車優惠。

張新福表示，前揭路線轉型桃小巴後，班次有所增加，八德區L115、L117、L121路線由現行合計每日6班次增加為7班次，大溪區L705、L706、L712路線由現行合計平日12班次/假日6班次增加為平日12班次/假日7班次，5097路線則維持每日往返合計12班次。

中壢大園竹圍5081、5017路線部分路段轉型桃小巴。

大園區5017A路線由現行合計每日往返合計4班次增加為平日8班次假日4班次，5081B及5081C等兩路線由現行合計每日往返合計6班次增加為18班次，提升班次密度，提升乘車便利，鼓勵市民多加利用公共運輸。

本次10條桃小巴路線相關公車資訊可先至桃園市公車動態資訊系統網頁(https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/)或下載「桃園公車」APP查詢公車路線、班次時刻與動態，以節省候車時間。

