桃少警前進校園 數位防詐、實體防身「雙盾」合一

桃警少年隊走入校園，舉辦一場別開生面的「校園安全大進化」宣導活動。





誰說警察宣導一定是排排坐、聽演講？桃警少年隊走入校園，舉辦一場別開生面的「校園安全大進化」宣導活動。現場不僅有精闢的網路犯罪防範教學，更有帥氣的教官親手傳授防身術，讓學生們直呼：「原來警察大哥哥、大姊姊這麼有親和力，學到的東西超實用！」

隨著數位工具普及，網路犯罪也日新月異。少年隊在此次活動中，特別針對年輕學子常遇到的「網路詐騙」及、「私密影像外流」進行深度解析，透過實際案例，教導學生辨識假中獎、假交友的陷阱，對於隱私保護也提醒學子「不拍攝、不傳送、不持有」私密影像，建立數位身體自主權，遇到問題勇敢求助。

除了腦袋裡的知識，身體的防衛能力同樣重要。因應日前某國小學童遭陌生人勒頸案，為加強安全意識防衛觀念，活動下半場由警察局技術教官帶領，現場示範「防身脫逃術」。教官強調：「防身術的目的不是要打贏對方，而是為自己爭取逃跑的機會。」在教官的指導下，學生們兩兩一組練習撥開抓握、迅速脫身的技巧。現場氣氛從嚴肅轉為熱血沸騰，學生們在揮汗練習中，不僅學到了技巧，更建立了面對突發狀況時的自信。

少年隊隊長賢表示，警察的角色不只是事後的緝捕，更在於前置的預防。希望透過這種輕鬆但不失專業的互動方式，將「安全意識」植入學生心中，讓法律與防衛能力成為孩子們成長路上的隱形護盾。「每一位學生的安全，都是我們最在乎的事。」桃警團隊將持續深耕校園，與師生並肩作戰，打造一個讓家長放心、孩子開心的安全學習環境。





