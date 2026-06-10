桃山健康小學堂畢業典禮 新竹馬偕陪伴部落迎向健康
慶祝部落長者完成健康促進課程，新竹馬偕紀念醫院10日上午於五峰鄉桃山文健站舉辦「桃山健康小學堂」畢業典禮，表揚學員積極參與課程、實踐健康生活的學習成果。活動結合畢業典禮、照顧者座談會及端午關懷物資發送，現場氣氛溫馨熱絡，也為部落長者留下難忘的健康學習回憶。
典禮現場，長者們齊聚一堂，回顧課程中的學習歷程，也分享自己在飲食、運動與自我照護上的改變。熱騰騰的粽子香氣，伴隨端午關懷物資的祝福與長者臉上的笑容，讓這場典禮不只是課程結業，更成為凝聚部落照顧能量的暖心時刻。
「桃山健康小學堂」如同真正的學校一般，設有課程出席紀錄與學習成果評量，鼓勵長者穩定參與，並將所學應用在日常生活中。課程期間，學員們不只在課堂中聽講，也透過互動問答、課後作業與學習回饋，逐步建立自我照護觀念。
課程以部落長者的實際生活需求為核心，邀請新竹馬偕跨專業團隊深入部落授課，包括營養師、物理治療師、藥師及護理師等專業人員，針對飲食營養、肌力訓練、安全用藥、慢性疾病照護及健康生活型態建立等主題進行教學，協助長者將健康知識轉化為生活中的具體行動。
擔任健康小學堂「校長」的新竹馬偕護理長許雅芬表示，活到老、學到老，健康小學堂的課程豐富且生活化，長者們上課時笑聲不斷，也看見終身學習對長者維持活力、延緩退化的重要性。
營養課課長柯麗苓觀察到，課程進行至第二堂時，長者們已出現明顯改變。他們不再只是被動聆聽，而是開始主動詢問與自身健康相關的問題，包括自己的體位是否標準、日常飲食是否均衡，以及如何透過飲食改善健康狀況。她表示，這種從「被照顧」轉變為「主動健康管理」的過程，正是健康促進最重要的成果，也是因應高齡社會的重要起點。
新竹馬偕表示，面對高齡社會與偏鄉照護需求，醫療服務不僅是疾病治療，更需要走入社區、貼近生活，陪伴民眾建立預防保健與自我照護能力。
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