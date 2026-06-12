桃山部落長者健康課畢業 新竹馬偕文健站送端午關懷

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竹縣五峰鄉桃山部落長者畢業典禮，新竹馬偕健康小學堂陪部落迎向健康老化。（記者彭新茹翻攝）

（另開新視窗）

記者彭新茹／新竹報導

為慶祝部落長者完成健康促進課程，新竹馬偕紀念醫院日前於五峰鄉桃山文健站舉辦「桃山健康小學堂」畢業典禮，表揚學員積極參與課程、實踐健康生活的學習成果。

典禮現場，長者們齊聚一堂，回顧課程中的學習歷程，也分享自己在飲食、運動與自我照護上的改變。熱騰騰的粽子香氣，伴隨端午關懷物資的祝福與長者臉上的笑容，讓這場典禮不只是課程結業，更成為凝聚部落照顧能量的暖心時刻。

新竹馬偕表示，「桃山健康小學堂」如同真正的學校一般，設有課程出席紀錄與學習成果評量，鼓勵長者穩定參與，並將所學應用在日常生活中。課程期間，學員們不只在課堂中聽講，也透過互動問答、課後作業與學習回饋，逐步建立自我照護觀念。

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畢業生代表陳鳳嬌女士同時也是泰雅族文化薪傳師。她開心分享「老師上課認真又有趣，把原本聽不懂的醫學知識講得很容易理解，讓我們知道怎麼照顧自己，也能照顧家人。」

本次課程以部落長者的實際生活需求為核心，跨專業團隊深入部落授課。 擔任健康小學堂「校長」的新竹馬偕護理長許雅芬表示，活到老、學到老，健康小學堂的課程豐富且生活化，長者們上課時笑聲不斷，也看見終身學習對長者維持活力、延緩退化的重要性。

新竹馬偕表示，面對超高齡社會與偏鄉照護需求，醫療服務不僅是疾病治療，更需要走入社區、貼近生活，陪伴民眾建立預防保健與自我照護能力，共同實踐「健康老化、在地老化、活躍老化」的願景。