桃山長者也有畢業典禮 新竹馬偕健康小學堂陪部落迎向健康老化

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活動結合照顧者座談會與端午節關懷物資發送，透過交流了解在地照顧需求，凝聚部落支持與照護能量。

▲活動結合照顧者座談會與端午節關懷物資發送，透過交流了解在地照顧需求，凝聚部落支持與照護能量。

為慶祝部落長者完成健康促進課程，新竹馬偕紀念醫院十日上午於五峰鄉桃山文健站舉辦「桃山健康小學堂」畢業典禮，表揚學員積極參與課程、實踐健康生活的學習成果。活動結合畢業典禮、照顧者座談會及端午關懷物資發送，現場氣氛溫馨熱絡，也為部落長者留下難忘的健康學習回憶。

典禮現場，長者們齊聚一堂，回顧課程中的學習歷程，也分享自己在飲食、運動與自我照護上的改變。熱騰騰的粽子香氣，伴隨端午關懷物資的祝福與長者臉上的笑容，讓這場典禮不只是課程結業，更成為凝聚部落照顧能量的暖心時刻。

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健康小學堂歡喜結業，長者開心分享學習成果。「桃山健康小學堂」如同真正的學校一般，設有課程出席紀錄與學習成果評量，鼓勵長者穩定參與，並將所學應用在日常生活中。課程期間，學員們不只在課堂中聽講，也透過互動問答、課後作業與學習回饋，逐步建立自我照護觀念。

畢業生代表陳鳳嬌女士同時也是泰雅族文化薪傳師。她開心分享，老師上課認真又有趣，把原本聽不懂的醫學知識講得很容易理解，讓我們知道怎麼照顧自己，也能照顧家人。

醫療團隊走進部落，把健康知識帶進日常生活。為落實偏鄉醫療照護與健康平權服務，新竹馬偕紀念醫院秉持「哪裡有需要，就往哪裡去」的服務精神，承接中央健康保險署山地離島地區醫療給付效益提升計畫（IDS）已邁入第二十三年。除長期提供二十四小時門急診服務、假日專科巡迴醫療及遠距視訊門診外，今年更進一步於五峰鄉桃山村規劃「桃山健康小學堂」系列課程，陪伴部落長者提升健康識能，實踐健康老化理念。

本次課程以部落長者的實際生活需求為核心，邀請新竹馬偕跨專業團隊深入部落授課，包括營養師、物理治療師、藥師及護理師等專業人員，針對飲食營養、肌力訓練、安全用藥、慢性疾病照護及健康生活型態建立等主題進行教學，協助長者將健康知識轉化為生活中的具體行動。

從被動聆聽到主動提問，部落長者展現健康行動力。擔任健康小學堂「校長」的新竹馬偕護理長許雅芬表示，活到老、學到老，健康小學堂的課程豐富且生活化，長者們上課時笑聲不斷，也看見終身學習對長者維持活力、延緩退化的重要性。

營養課課長柯麗苓觀察到，課程進行至第二堂時，長者們已出現明顯改變。他們不再只是被動聆聽，而是開始主動詢問與自身健康相關的問題，包括自己的體位是否標準、日常飲食是否均衡，以及如何透過飲食改善健康狀況。她表示，這種從「被照顧」轉變為「主動健康管理」的過程，正是健康促進最重要的成果，也是因應高齡社會的重要起點。

看見長者的堅持，醫療陪伴從治療延伸到生活。復健科技術主任、物理治療師鄭雅心分享，課程中有一位無法用言語表達的爺爺令她印象深刻。第一堂課時，爺爺十分認真地跟著活動，每個動作都努力參與；第二次見面時，雖然因感冒顯得疲憊，仍盡力配合大家完成活動。

鄭雅心表示，看見長者們熱烈參與、積極回應，讓她非常感動，也更樂於分享適合長者在家進行的活動內容與運動方針。她說感謝這次相遇，也感謝長者們讓我看見堅持與認真的力量，看見他們可愛的笑容與積極配合的態度。

新竹馬偕表示，面對高齡社會與偏鄉照護需求，醫療服務不僅是疾病治療，更需要走入社區、貼近生活，陪伴民眾建立預防保健與自我照護能力。未來將持續結合醫療專業與社區資源，深化偏鄉健康促進服務，陪伴部落長者提升健康識能，共同實踐「健康老化、在地老化、活躍老化」的願景，讓每位長者都能在熟悉的土地上健康、安心且有尊嚴地生活。