桃市中壢、大園等5路段 明年起路邊汽機車停車收費

桃園市中壢、大園明年元月起5路段將實施路邊停車收費。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕中壢區成章三街(成章一街至成章二街)、忠孝路(中華路一段至長春一路)、民族路六段(松義路至高鐵南路五段)及大園區中興街(中正東路至中華路)等4條路段將自明年1月1日起實施路邊停車收費，收費時段為星期一至星期五，每日上午8點至晚上6點，收費費率為每小時20元，以半小時計價。

另外中壢區中北路二段(龍岡路一段至東明街)機車格採每日計次收費， 每次30元，隔日另計，收費時段為星期一至星期五，上午8點至晚上6點。

廣告 廣告

交通局表示，上述路段實施路邊停車收費，是為增加停車空間及停車格周轉率，依照「桃園市公有停車場收費及管理自治條例」規定辦理公告收費。

【看原文連結】

更多自由時報報導

LTN投票箱》連馬斯克都關注 你認為台灣少子化的原因是？

把握週二好天氣！週三多雨一直下到週末

被鄭麗文當眾嗆「沒有大腦」 東吳副教授PO文回擊了！

明年蓋定了！全國唯一沒有火葬場的彰化縣 二次環評過關

