桃市信鴿協會捐贈救護車助力山區救援 張善政肯定回饋社會公益精神
桃園市長張善政30日前往桃園區，出席「桃園市信鴿協會大北區分會捐贈本府消防局救護車典禮」。張市長感謝桃園市信鴿協會大北區分會長期關注公共安全與急難救護，並談到，該分會自109年以來已兩度捐贈救護車予市府消防局，展現企業與民間團體回饋社會的公益精神。此次捐贈的救護車將配置於復興區巴陵地區，為山區居民與前來旅遊的遊客提供更即時、安全的緊急醫療服務。
張善政指出，復興區地形遼闊、道路蜿蜒，平時即有在地居民的就醫需求，假日期間更湧入大量遊客，新捐贈的救護車將派駐於巴陵地區，可有效提升山區急難救援效率，縮短送醫時間，確保第一時間救護能量到位，讓市府在推動偏鄉與山區緊急醫療服務上更具行動力。
桃園市信鴿協會大北區分會執行長徐震佑表示，協會秉持「取之於社會、用之於社會」的宗旨，期望透過捐贈救護車回饋地方，守護更多需要協助的民眾。未來協會也將持續與市府合作，投入公益服務與社會關懷，讓桃園成為充滿愛與希望的城市。
消防局表示，信鴿協會大北區分會長期投入社會公益，除推廣信鴿運動外，也積極關懷地方安全與公共服務。此次捐贈價值約344萬元的全新救護車，將配置於復興區巴陵分隊，支援山區急難救護及長距離送醫任務。
消防局將善用民間團體的捐贈資源，持續強化本市消防救護量能，守護市民的生命健康與安全。包括市議員吳嘉和、謝美英，市府消防局長龔永信、桃園區公所副區長邱創正、桃園市信鴿協會大北區分會執行長徐震佑等均一同出席。
更多新聞推薦
其他人也在看
台東救護車內規時速限100公里 議員籲放寬提升效率
（中央社記者盧太城台東縣30日電）台東縣消防局考量安全因素，內規訂救護車時速不得超過100公里，民代質疑恐妨礙救護效率，盼消防局重新檢討；消防局表示，將再行評估。中央社 ・ 1 天前
投縣衛生局再創佳績 獲資誠永續影響力獎社會組銅獎
2025第九屆「資誠永續影響力獎」評選揭曉，南投縣府衛生局以「營養翻轉健康不平等」脫穎而出，榮獲「社會組－銅獎」，是歷年來全台衛生局獲得最高獎項。衛生局透過推動銀髮族飲食質地教育計畫，成功建構高齡友善的支持性環境，展現持續守護長者健康、促進社會共融的豐碩成果。「資誠永續影響力獎」以「善用故事力，創造影響力」為核心精神，透過影像傳遞行動故事，展現如何實踐聯合國永續發展目標（SDGs），推動社會共益。此獎項表揚以行動實踐永續理念、創造社會正向影響的卓越專案，衛生局以「營養翻轉健康不平等」 推廣歷程，展現高齡營養照護的創新模式，獲得評審高度肯定，回饋的評語為「專案切中長者營養與咀嚼困境，並透過不同語言精準回應長者需求，是個十分完整、執行細緻且有影響力的計劃，期待未來可拓展至其他地區，擴大永續效益」。面對超高齡化社會的挑戰，南投縣衛生局與弘光科技大學USR計畫合作，辦理「飲食質地調整實作工作坊」，培訓多位種子師資，將專業知識轉化為日常可行的照護行動，幫助長者「吃得下、吃得對、吃得巧」。衛生局積極拓展社區營養服務網絡，在水里、埔里、草屯設立3處分中心，營養師深入社區提供營養風險評估，及早發現並介台灣好新聞 ・ 20 小時前
野餐×閱讀×柑橘香 北屯四張犁公園野餐日 紙風車劇團、爵士樂團接力登場
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】「2025台中市民野餐日」將於11月2日在全市29區盛大登場！台中 […]觀傳媒 ・ 21 小時前
川習會登場 兩人握手寒暄 川普稱習「強硬談判者」
美國總統川普與中國國家主席習近平，今（30日）上午在南韓釜山金海空軍基地舉行會談，兩人會前在紅毯上握手寒暄，川普還稱習近平是「非常強硬的談判者」。會後，川普宣布對中國芬太尼關稅調降至10%，另表示會中沒有提到台灣議題。Yahoo奇摩社群 ・ 1 天前
颱風衝擊嘉義文化資產 李遠視察災後古蹟 重生慶生雙喜
丹娜絲颱風重創嘉義，文化部爭取到災後復原預算2.94億元協助8縣市搶修復建文化資產，嘉義市3案獲補助771.4萬元，嘉義縣7案2258.1萬元，文化部長李遠30日視察獲補助的百大文化基地「洲南鹽場」、「島呼冊店」及嘉義市定古蹟「原嘉義神社暨附屬館（史蹟資料館）」。中時新聞網 ・ 23 小時前
巴西實業家訪靜思精舍 永續能源交流共好
來自巴西的實業家瓦格納（Wagner Cunha Carvalho），是永續能源公司的創辦人兼執行長，在全巴西超過400個城市推動節水、節能與智慧監控方案，被譽為南美洲綠色轉型的典範。今天他和伴...大愛電視 ・ 22 小時前
高雄新增2位無形文化資產保存者
記者王正平∕高雄報導 高雄市無形文化資產審議大會通過，新增登錄兩項認定兩位保存者，包…中華日報 ・ 21 小時前
八里林口汐止3路段 汽機車停車格將收費
記者蔡琇惠∕新北報導 新北市交通局將自十一月一日起，於八里區商港三路、林口區忠孝路六…中華日報 ・ 21 小時前
婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下
南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導詐騙集團手段層出不窮，屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次，一共被騙走六千多萬，直到第14次他又到銀行要領一千多萬時，被銀行行員給擋了下來。屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）警方vs.詐騙車手：「你剛一直在跟詐騙集團聯絡對不對，拍照回傳，你來收幾次了 ，你不知道嗎。」警方發現詐騙集團現身，馬上一湧而上，將車手逮捕。這名詐騙車手，依照詐團吩咐，前來銀行收取款項，光是收款，就被收了13次，第14次上門時，因為要收走一千多萬做投資，銀行發現苗頭不對而報警，成功攔阻，但張姓被害人在這之前，就已經被騙超過六千萬，詐騙導火線，居然是免費贈書活動。屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「名人贈書活動，詐騙集團就把它引導進去，詐騙的LINE群組裡面，被害人看到她一個獲利狀況，所以她就持續將錢，繼續投入給詐騙集團。」東港新光銀行副理高屏馨：「我們請客人提供房地的買賣證明，客人提供不出來，然後也成功攔阻了1460萬，可是其中被害人沒有醒，配合警察抓車手，然後提領1200萬，所以我們總共攔阻2000多萬。」屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）詐騙集團手法層出不窮，小到買書貨到付款，到群組投資詐騙，幾乎無所不在，現在屏東警方，跨域結盟，集結金融機構、以及當地信仰中心，一起替民眾把關。其他被詐騙過民眾黃先生：「其實他們詐騙集團都互通，他騙了我兩本書後，連續每天都有包裹到我家去。」屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「發現異樣之後金融機構，配合警方作車手的誘捕，最後把嫌犯逮捕到案。」11月全民普發現金政策開跑，警方擔心又有民眾不慎被騙，連手異業結合阻詐，要避免詐騙集團猖狂，保護民眾身家財產。原文出處：屏東婦人已經被騙6千多萬 第14次領1千多萬被 更多民視新聞報導網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶私大生進半導體業卻被同事當面「戰學歷」 她反問一句全場無語好自卑東南亞「高薪工作」變噩夢！外交部籲國人別再被騙 公布4國緊急聯絡電話民視影音 ・ 1 天前
才被騙30萬！警聯手被害人面交 又被搶3百萬｜#鏡新聞
警方昨天(10/30)下午，埋伏在台北市中山區街頭，與被害人聯手誘捕詐騙車手。沒想到等車手現身，警方一擁而上反遭犯嫌同夥持刀械、棍棒攻擊，導致2名員警受傷，而被害人拿來設局的300萬真鈔，還當場被搶走。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 5 小時前
危險！2遊客闖阿里山眠月線鐵道 每人最重罰5萬
不少遊客到阿里山遊玩，但是可要注意，別違規行走在鐵道上，阿里山林業鐵路及文化資產管理處協同警方，今(30)日上午執行取締，結果在阿里山鐵路眠月線1.85公里處，發現兩名遊客，違規走在鐵道上，每個人將依...華視 ・ 21 小時前
扮鬼嚇人? 警尋獲中山隧道"扮鬼女" 將依社維法偵辦
社會中心／李世宸、曾宸洛、陳崇翰 基隆報導昨天為您報導過，基隆中山隧道有人扮鬼，嚇壞用路人，導致目擊者拍照後，後續心神不寧隔天還摔車。警方獲報展開調查，找到三位當事人，儘管他們表示是為了萬聖節拍片，但警方後續仍會依社維法和交通違規，加以開罰。而當事民眾則說，確定是人，比較能放心了。基隆市中山隧道這幾天聲名大噪，因為有民眾路過親眼目睹並拍下一名長髮披肩女子，身穿黑色上衣黑色喇叭褲，一副女鬼裝扮讓他嚇傻。在車來車往的隧道內，裝神弄鬼，根本是危險行為，警方展開調查。確實不是什麼女鬼，監視器畫面拍下，白色轎車停在隧道內，讓女鬼下車，女鬼走了一段路後就站在原地，之後再從從容容的開車過來載鬼上車，就在這過程間嚇到用路人。原來，這三人是要拍片，跑到隧道內取景。女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆港警總隊新碼頭中隊長江順志：「已通知當事人製作筆錄，並依社會秩序維護法偵辦，另違規停車部分，將依道路交通管理處罰條例，製單舉發。」警方陸續通知江姓駕駛，23歲岩姓女子以及26歲李姓男子到案說明，將開出罰單。真相大白後，讓當初撞見"女鬼"的議員助理賴先生，終於放下一顆心。因為當下心裡發毛，隔天還摔車受傷，甚至得到廟裡拜拜求平安。當事人賴先生：「還是希望說未來，不管是拍片也好，或是說要拍照也好，當事人賴先生，警示方面應該要再多加留意，我覺得這樣會比較好。」女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆市議員（民）施偉政：「我的助理騎車過來，看到他臉色蒼白心神不寧，我就問他怎麼回事，他說他在隧道遇到鬼，基隆的確是有非常多獨特魅力，但是希望大家在做拍攝錄影，除了經過申請以外，也要遵守善良風俗，或者是最基本的要在兩側，要有一點明示。」萬聖節應景拍鬼片，不是不行，但也得注意拍攝地點，，千萬別在不適當的場合扮鬼嚇人以身試法，以免受罰。原文出處：基隆中山隧道有女鬼？ 警尋獲「當事鬼」揭真相 更多民視新聞報導家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍警戒將2人送辦扮鬼嚇人? 基隆中山隧道疑民眾扮鬼 行經駕駛嚇壞基隆市中山隧道長髮女鬼站在隧道旁 照片po上網引發關注民視影音 ・ 1 天前
接"送貨訂單"遭逮! 多元計程車運將怒控警亂抓人
南部中心／陳姵妡、劉安晉、洪明生 高雄屏東報導高雄一名開多元計程車的王先生，接到一筆訂單，是到屏東取貨，將包裹送往台北，沒想到一拿到貨就被埋伏多時的警方逮捕，還被戴上手銬腳鐐，王先生控訴警方亂抓人。而警方回應，因王先生符合詐欺車手特徵才出手抓人，一切都是依法執行。開多元計程車的王先生，為了送貨被抓，還被戴上手銬腳鐐移送地檢署，他氣憤控訴警方抓錯人。（圖／民視新聞）黑衣男開白車，前來取貨，一名老先生將包裹交付給他後，忽然一台黑色轎車竄出，卡在白車前方，警方上前就將黑衣男帶走。當事者王先生：「下車跟我說，你被逮捕了你不要講了，大家講可能是在做釣魚的動作，我可能就是那個被他釣到的魚，後來我拿到那包東西，他一直問我說知不知這包東西是什麼，我跟他說我不知道。」王先生平時開多元計程車，會接送貨到外地的訂單，這次他先到屏東取貨，再送往台北，車費一共是五千多元，沒想到才剛拿到貨就被埋伏的警方逮捕，一頭霧水下被送往警局，後來做完筆錄後，竟被戴上手銬腳鐐移送地檢署，讓王先生又冤又氣，控訴警方亂抓人。開多元計程車的王先生，為了送貨被抓，還被戴上手銬腳鐐移送地檢署，他氣憤控訴警方抓錯人。（圖／民視新聞）當事者王先生：「就感覺我好像是重大槍擊要犯一樣，為什麼要上腳鐐跟手銬很過分啊，就是完全沒有不給我解釋的機會，連我手機都收走也不讓我打電話，直接拍一個犯人三照，而且我好像受什麼侮辱，還要被拍這種東西，還確認我是罪犯一樣。」屏東分局偵查隊副隊長王登永：「因為該男子完全符合，詐欺取款車手的特徵及態樣，我們警方依刑事訴訟法第88條，現行犯逮捕男子，必須用上手銬以防脫逃。」警方拆開可疑包裹，裡面並非茶葉，而是被害人的是五萬元，原來這名被害人，在網路上購買沉香手環，第一個還沒收到，就急著拿錢買第二個，家人感覺不對勁報警，才導致來取貨的王駕駛，被當成車手。屏東分局偵查隊副隊長王登永：「移送之後，檢察官已經無保請回，表示說多元化司機，提出的相關證據顯示說，似乎是被利用的不知情第三者。」王男經過訊問後無保請回，但他從被抓到釋放，被控制了12個小時的行動，讓他相當氣憤，儘管警方表示過程都依法執行，但王先生打算到警政署檢舉，針對抓錯人的狀況，提出告訴。原文出處：接「送貨訂單」遭逮！ 高雄多元計程車運將怒控警亂抓人 更多民視新聞報導財部：普發現金13歲以上未成年 3種管道可領婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶民視影音 ・ 1 天前
關子嶺溫泉美食節假日市集還有2天 闖關遊戲、限量好禮、好康
記者翁聖權／白河報導 二０二五台南關子嶺溫泉美食節在嶺頂公園的「祭典市集」本周還有兩…中華日報 ・ 23 小時前
美濃大峽谷案 前議員助理經手上千萬 丈夫"喝農藥"拒訊問
南部中心／綜合報導檢調偵辦美濃大峽谷案，27日第三度到前議員助理石麗君的家中搜索，檢調懷疑，光是石麗君與地主巫姓夫婿，經手的金流就超過千萬，但搜索過程巫姓男子卻趁機喝下不明液體，拒絕接受訊問，雖然緊急送醫，仍在醫院觀察治療，而石麗君也由法官裁定羈押禁見。檢調27日再度搜索前議員助理石麗君住家，並向法院聲押禁見獲准。（圖／翻攝畫面）檢調持續偵辦美濃大峽谷，要追出幕後藏鏡人，27日再度到前議員助理石麗君的家中搜索，但石麗君的丈夫、也就是峽谷的地主巫姓男子，卻趁檢調不注意，疑似在頂樓喝下不明液體，同住的親友說不清楚當時狀況，但據了解，檢調在搜索告一段落時，要將巫姓男子及石麗君一起帶回去訊問，巫姓男子向調查員聲稱，怕回不來，要去頂樓鴿舍餵鴿子，調查人員看他前面都很配合，答應要求，沒想到10多分鐘後，巫姓男子回來，衣領間出現不明綠色液體，他聲稱喝了不明液體，當場嚇壞調查人員。石麗君的巫姓夫婿，是美濃成功段地主，涉及盜挖及傾倒廢土等案。（圖／民視新聞）巫姓男子兒子說：「一個叫檢察官的他跟我說，叫我去醫院幫我爸爸簽名，然後我第一時間我就趕去醫院嘛。」當天也在家的巫姓男子兒子，看著媽媽石麗君被調查員帶走，而自己也趕緊跟著到醫院，關心爸爸的狀況，巫姓男子兒子表示，「有打鎮定劑，然後他還有插管，所以他有沒有清醒我是不知道，但我在叫他的時候，他是眼睛會微微地動，意識狀況就不方便說太多了。」調查人員發現巫姓男子不對勁，詢問才知他喝了不明液體。（圖／AI示意）知情人士懷疑，巫姓男子的舉動是在向幕後藏鏡人表忠，自己會嚴守秘密，但檢調持續勾稽相關金流，發現光石麗君與巫姓男子經手金額就超過千萬，訊後針對石麗君向法院聲請羈押禁見獲准，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，「檢察官訊問後認被告石某，涉犯廢棄物清理法等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，本署已密集強勢查緝環保犯罪，已羈押被告19人，扣押重型開挖機具砂石車共38台，查扣現金2000餘萬元。」當初跟著國民黨立委柯志恩一起勘查大峽谷，痛批濫挖濫倒，沒想到她就是大峽谷的地主，檢調持續溯源，要揪出整個犯罪結構。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：美濃大峽谷案！前議員助理經手上千萬 丈夫「喝農藥」拒訊問緊急送醫 更多民視新聞報導不爽除夕夜被開罰單 嘴秋哥街頭見女警飆罵「破麻」結果完蛋了快訊／新莊死亡車禍！ 騎士擦撞路緣再撞燈桿殞命男子攜瓦斯桶到三立電視台外又點燃煙火「揚言自焚」 警消急灑水壓制送辦民視影音 ・ 1 天前
大麻軟糖藏行李闖關！男子遭X光機揭穿 雙手上銬被逮
桃園機場再傳旅客闖關攜帶大麻軟糖入境！從美返台的男子將大麻軟糖藏於行李中，企圖偷渡毒品，被海關人員識破，當場依現行犯逮捕上銬。面對鐵證如山的化驗結果，該男子啞口無言。海巡署副隊長何烜丞表示，近期因應「非洲豬瘟」疫情，海關嚴加查緝下，藏匿行李中的違禁品無所遁形。我國去年查獲大麻高達「2493公斤」，實際吸食人口恐怕還有更多的黑數存在！TVBS新聞網 ・ 1 天前
新北耶誕城歡樂再升級 周邊散步地圖解鎖
「2025新北歡樂耶誕城」即將於11/14(五)熱鬧開城，周邊也悄悄裝飾上了璀璨絢麗的燈飾！今年新北歡樂耶誕城攜手紅遍全球的國際級人氣IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」，帶來全新歡樂體驗，將與來自國內外的遊客一起玩翻新北。來到新北歡樂耶誕城，除了必訪市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場及板橋轉運站等主題燈區以及參與趣味的系列活動外，也別忘了順遊板橋在地知名景點及品嚐美食佳餚，為今年冬季留下最深刻難忘的新北回憶。板橋區擁有豐富的歷史底蘊與兼具文化創意的旅遊熱點，是結合人文與藝術的城市角落。在璀璨的新北歡樂耶誕城夜晚來臨之前，非常適合安排來趟周邊小旅遊，深入感受板橋的多元魅力，像是「板橋435藝文特區」四周環繞著廣闊綠地、噴泉水景及色彩繽紛的傘景裝置藝術，搭配定期舉辦的藝術展覽，是全家人共享探索樂趣的理想場所。另區域內還有「新北市濕地故事館」，展出與介紹大漢溪的整治，提供深度體驗的環境教育場域，傳遞溼地對生態環境的重要性，以及「台灣玩具博物館」，館藏上萬件玩具，串起各世代臺灣囝仔共同的童心記憶。周邊還有橫跨新北市板橋與新莊區的「新月橋」，是一座專台灣好新聞 ・ 1 天前
囂張! 20歲女子"排氣管改管.翹車牌" 遭警攔下開罰
民視新聞／綜合報導有夠囂張！一名20歲妙齡女子，凌晨騎機車，排氣管發出轟隆隆噪音，引起警方注意，攔查時發現，除了疑似改裝排氣管，還發現車牌翹牌，置物箱內還找到，車牌套，上面印著，反正你們也抓不到我，警方看了好氣又好笑，依法開出罰單！機車發出排氣管噪音，騎士被警方攔下。被警方攔下的是一個年輕小女生，警方發現她的車，似乎都有動過手腳。違規項目可不只翹牌跟後照鏡兩項，有員警發現，就連大燈也沒裝。機車騎士疑似違法改裝排氣管遭警方攔下，要求驗車。（圖／民視新聞）警方接著打開坐墊下的置物箱，赫然發現裡面竟然還有車牌套，上面著印著，反正你們也抓不到我，還有一牌F開頭的英文不雅字樣。唉唷，年輕人太嗆了啦，你看，現在還是被抓到了吧！第五分局四平派出所副所長蔡柏彥：「於崇德路二段發現一部機車，高速行駛且排氣聲浪異常，遂上前攔查，經查該機車除疑似改裝排氣管外，另涉及車牌上翹、改裝燈具，及後照鏡規格不符等違規情事。」年輕人改裝機車，還在車上貼標語，再怎麼囂張還是被警方依法開單！（圖／民視新聞）這些違規中，最大宗的罰單，就是翹牌，只要未依指定位置懸掛，可能就會被視為無法辨識，罰單三萬六千元，警方呼籲民眾不要以身試法！原文出處：囂張! 20歲女子"排氣管改管.翹車牌" 遭警攔下開罰 更多民視新聞報導20歲女騎士囂張炸街 車上驚現「挑釁字眼」遭警開罰獨居老人外出住家遭闖空門 保險箱遭竊損失240萬香消玉殞！坣娜肺腺癌辭世「已入土為安」 追思會12/14舉行民視影音 ・ 4 小時前
外籍貨輪走私冷凍肉.私菸 海巡獲報外海攔截
南部中心／綜合報導防堵非洲豬瘟疫情擴大，全台大作戰中！卻有一艘外籍雜貨輪載著整船的「冷凍肉品」準備進入高雄港，保三總隊、海巡署接獲線報後，在高雄西南方外海攔截成功，清點後共有133公噸來源不明的冷凍肉品，107萬包走私香菸，船上7人也被當場逮捕。外籍貨輪走私冷凍肉.私菸 海巡獲報外海攔截（圖／保三總隊刑警大隊提供）一箱箱物品從倉庫內被搬出，外頭還有刑警全程監控，就因為這都是從一艘外籍雜貨輪上被攔下的走私品。保三總隊刑警大隊大隊長張伊君表示本總隊近日接獲情資表示，將由外籍貨輪與我國海域進行不法走私行為，於10月24日清晨，在高雄港西南方的海域查獲該艘貨輪。警方和海巡人員將輪船帶返高雄港清點船上違禁物，共查獲5只貨櫃裝運133公噸冷凍肉類，包括豬、牛、雞肉，其中4櫃已經發臭。偵辦單位逮捕雜貨輪上的6名印尼籍船長和船員及1名王姓台灣籍男子。據查，這艘船9月間疑由馬來西亞海域航向台灣，由王姓男子涉嫌負責引導來台走私卸貨，但沒有任何報關及申請入港資料，肉品也來源不明，船上7人被依違反菸酒管理法及動物傳染病防制條例等罪嫌移送雄檢偵辦。外籍貨輪走私冷凍肉.私菸 海巡獲報外海攔截（圖／保三總隊刑警大隊提供）出動緝毒犬到場，發現不得了，裡頭竟然有大量來源不明的冷凍肉品，在台灣防堵非洲豬瘟擴散的非常時期，更是不能大意。保三總隊刑警大隊大隊長張伊君說，經登檢後發現該艘貨輪上，有大量的肉品以及香煙等，於是將該船以及人員帶回調查，經調查後發現該船上，總共有133噸的冷凍肉品，以及107萬包的香煙，市值逾4000萬元，肉品則有雞肉、豬肉、牛肉等等。消毒人員全副武裝登船，進行消毒作業，好在這回成功攔截133噸「不明肉品」，如果被成功闖關流入市面，後果恐怕難以想像。原文出處：非洲豬瘟非常時期！ 外籍貨輪走私133噸肉品外海攔截 更多民視新聞報導WOAH收到台灣非洲豬瘟疫情通報 說明恢復無疫條件不關心非洲豬瘟？台中市總機語音竟談購物節 議員砲轟盧秀燕防堵非洲豬瘟疫情！豬隻禁運宰令延長 巧之味、賣麵炎仔等名店暫停營業民視影音 ・ 1 天前
危險! 輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警追查意外揪出毒蟲
社會中心／吳玟誼 洪國凱 新北報導新北淡水某處社區，有一名男子從高樓拿雷射筆，往一旁輕軌照射，還刻意對著"駕駛室"，嚴重影響公共安全，而且還已經照至少三次，捷運公司立刻報警，警方追查之下，發現他還是一名毒蟲，在住家搜出不少毒品，而他到案時供稱，只是因為一時好玩。輕軌列車往前開，突然有一束綠光照過來，那瞬間，痛得刺眼，閃閃閃閃不停，嚴重影響駕駛，捷運公司立刻報警。警方循線來到現場，果不其然，高樓層處，還真的有人拿雷射筆，明目張膽照呀照，看起來似乎在惡作劇。危險! 輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警追查意外揪出毒蟲。（圖／民視新聞）事發在新北淡水紅樹林站到輕軌支線的竿蓁林站，捷運公司頻頻接到駕駛反應，9/10、9/15和10/5駕駛室都被雷射筆照射。如何犯案，就是像這樣從溫泉浴室，邊洗澡邊往下照，58歲的嫌犯到案後，供稱一時好玩，但這下可一點都不好玩了，因為他還被抓出是毒蟲。嫌犯狡兔有兩窟，在新莊和淡水都有租屋處，警方以車追人，來到新莊逮人，不僅在車上找到雷射筆，還在屋內找到毒品，連同女友也一起帶回。淡水社區住戶聽聞此事，也直搖頭，直呼他早就是社區頭痛人物。危險! 輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警追查意外揪出毒蟲。（圖／民視新聞）捷運公司也強調，拿雷射筆照駕駛室，可能導致駕駛瞬間眩光，超級危險，男子白目行為，害人又害己。原文出處：亂射男！毒蟲拿雷射筆亂照輕軌駕駛室 供稱：一時好玩！ 更多民視新聞報導最新！一男子於三立電視台外「抱瓦斯桶」！ 情緒激動揚言自焚不爽除夕夜被開罰單 嘴秋哥街頭見女警飆罵「破麻」結果完蛋了快訊／新莊死亡車禍！ 騎士擦撞路緣再撞燈桿殞命民視影音 ・ 1 天前