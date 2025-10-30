桃市信鴿協會捐贈桃消巴陵分隊救護車 守護復興山區民眾
桃園市長張善政今（30）日上午前往桃園區，出席「桃園市信鴿協會大北區分會捐贈消防局救護車典禮」。張善政感謝桃園市信鴿協會大北區分會長期關注公共安全與急難救護，他並談到，該分會自109年以來已兩度捐贈救護車予消防局，展現企業與民間團體回饋社會的公益精神。此次捐贈的救護車將配置於復興區巴陵地區，為山區居民與前來旅遊的遊客提供更即時、安全的緊急醫療服務。
張善政指出，復興區地形遼闊、道路蜿蜒，平時即有在地居民的就醫需求，假日期間更湧入大量遊客，新捐贈的救護車將派駐於巴陵地區，可有效提升山區急難救援效率，縮短送醫時間，確保第一時間救護能量到位，讓市府在推動偏鄉與山區緊急醫療服務上更具行動力。
桃園市信鴿協會大北區分會執行長徐震佑表示，協會秉持「取之於社會、用之於社會」的宗旨，期望透過捐贈救護車回饋地方，守護更多需要協助的民眾。未來協會也將持續與市府合作，投入公益服務與社會關懷，讓桃園成為充滿愛與希望的城市。
消防局表示，信鴿協會大北區分會長期投入社會公益，除推廣信鴿運動外，也積極關懷地方安全與公共服務。此次捐贈價值約344萬元的全新救護車，將配置於復興區巴陵分隊，支援山區急難救護及長距離送醫任務。消防局將善用民間團體的捐贈資源，持續強化桃市消防救護量能，守護市民的生命健康與安全。
