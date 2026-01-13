桃市修正殯葬收費標準 中低收入戶火化及納骨設施全面免費

楊梅樹葬區。





桃園市政府於今(115)年1月7日發布施行「桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準」及「桃園市政府殯葬管理所管理公立殯葬設施使用收費標準」等兩項規定，未來中低收入戶可免費使用桃園市火化場及公立骨灰（骸）存放設施，大幅減輕弱勢家庭負擔。另同步啟動「環保葬鼓勵金發放計畫」，最高可申請2萬元鼓勵金，而申請桃園市樹葬區，則不論戶籍地一律免費。

民政局指出，此次修正重點之一，在於擴大照顧經濟弱勢家庭。依據《殯葬管理條例》第21條之1修正規定，中低收入戶未來可免費使用本市火化場及公立骨灰（骸）存放設施，降低喪葬支出壓力。此外，隨著多元環保葬逐漸成為趨勢，市府也同步鬆綁相關收費限制，刪除「非本市籍亡者」使用多元葬法專區的收費規定，往後不論亡者戶籍地在何處，只要申請桃園市樹葬區，皆免收費用。

廣告 廣告

此外，為進一步提升納骨設施使用效能，並鼓勵市民採行綠色殯葬，「桃園市環保葬鼓勵金發放計畫」亦同步啟動。民眾主動將原存放於桃園市公立納骨塔之骨骸櫃位遷出，改採環保葬者，可申請鼓勵金2萬元；自骨灰櫃位遷出改採環保葬者，則可申請鼓勵金1萬元。

龍潭樹葬區。

鼓勵金申請可逕向殯葬管理所或各區公所臨櫃辦理，申請期間自115年1月1日起至115年10月31日止，或至預算用罄為止。

民政局長劉思遠表示，殯葬政策的調整，不只是法規修正，更是市府對市民「人生最後一段路」的溫柔陪伴。期盼透過收費減免與環保葬鼓勵金制度，讓經濟弱勢家庭減輕負擔，也引導更多市民思考以自然、環保的方式送別親人，讓生命圓滿落幕，並兼顧世代永續。

桃園市政府民政局強調，未來將持續以「溫暖、關懷、永續」為核心，持續提升殯葬環境，打造更貼近市民需求的服務。相關資訊請至桃園市政府民政局網站查詢（https://cab.tycg.gov.tw/）。

納骨塔內一隅。

更多新聞推薦

● 險勝取得民進黨高雄市長競選提名權 賴瑞隆提出「三個優先」承諾