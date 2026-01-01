桃市元旦升旗典禮拋勝利彩帶 張善政：共同為中華民國打拚





「115年桃園市元旦升旗典禮」1日上午於龜山區長庚養生文化村大草坪盛大登場，活動特別邀請民歌歌手施孝榮登台獻唱，以渾厚溫暖歌聲為新年揭開序幕；國軍二一砲指部官兵進行巨幅國旗展旗，展現磅礡氣勢；樂天女孩則帶來「催落曲」帶動跳，邀請全場民眾一同拋出象徵國旗意象的「勝利彩帶」，為桃園新年注入祝福與希望。

桃園市長張善政率市府團隊出席時表示，今（115）年市府將元旦升旗典禮移師長庚養生村舉行，象徵對桃園市民健康長壽的祝福，同時也邀請幼兒園小朋友一同登台，則展現桃園「老幼共好」的生機與溫暖，期盼新的一年各產業持續蓬勃發展，市民在各領域全力揮灑，為桃園、為中華民國共同努力打拚。



「115年桃園市元旦升旗典禮」拋出「勝利彩帶」，為桃園新年注入祝福與希望。





張善政指出，今日典禮現場還有另一個亮點，環保局與桃園市汽車同業公會合作，於活動現場展示多輛經典古董車，象徵市府近年積極推動靜桃專案，向大眾傳達不用改裝汽車排氣管、愛車也能很環保，用優雅且有品味的方式守護環境，共同維持桃園宜居品質。

出席「115年桃園市元旦升旗典禮」貴賓除市府團隊還有法委員牛煦庭、市議員張碩芳、陳雅倫、李宗豪、孫韻璇、陸軍砲兵第二一指揮部政戰主任尹欣豪等。

「115年桃園市元旦升旗典禮」邀請民歌歌手施孝榮登台獻唱，以渾厚溫暖歌聲為新年揭開序幕。





「115年桃園市元旦升旗典禮」中，國軍二一砲指部官兵進行巨幅國旗展旗。





「115年桃園市元旦升旗典禮」中，張善政市長與貴賓及孩童合影。

