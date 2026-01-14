桃市免費肺癌篩檢對象 放寬納入4族群含績優醫護

（中央社記者葉臻桃園14日電）桃園市免費肺癌篩檢政策上路近3年，市府今天宣布放寬篩檢對象，包括曾罹患肺結核、乳癌及乳癌二等親婦女，發電廠及焚化爐等周邊40歲以上市民，績優醫事護理人員也首度納入。

桃園市自民國112年2月23日起，針對設籍桃園、40歲以上肺癌高風險族群，提供免費肺部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。

桃園市長張善政今天上午主持市政會議時表示，今年將進一步擴大篩檢對象，包括放寬曾罹患肺結核、乳癌及乳癌二等親婦女的限制條件，並納入桃園境內8座發電廠及焚化爐周邊等高風險區域40歲以上久居的市民，以及績優醫事及護理人員。

張善政指出，根據統計，截至去年共完成5萬7935人次篩檢、找出350名確診個案，其中將近九成都是早期個案，可見擴大肺癌篩檢的重要性與必要性，今年設定的肺癌篩檢目標則是2萬8000人。

張善政說，桃園目前擁有全台唯一的「行動CT篩檢車」，能深入觀音海線、復興山區等都會區醫院較難涵蓋的區域，彌補城鄉醫療差距，緩解偏鄉市民就醫不便的問題，統計從去年11月CT車開始巡檢至今，已完成16場次、篩檢將近300人。

張善政也說，市府與台大公共衛生學院合作，運用公共衛生學理與大數據分析，科學性地定義高風險族群，有效運用資源，未來也將持續推動各項健康政策。（編輯：張銘坤）1150114