桃市兒童美術館榮獲「114年工程永續與環境美學獎」優等。（工務局提供）

記者陳華興／桃園報導

「一一四年工程永續與環境美學獎」日前公布得獎名單並舉行頒獎典禮，桃園市政府新建工程處以「桃園市立美術館新建工程－兒童美術館」勇奪「美學與景觀類-優等」殊榮。兒童美術館以融入自然、兼具藝術氛圍與友善環境的設計理念脫穎而出，彰顯市府團隊在推動公共建設上的用心與專業，深獲評審肯定。

工務局三十日表示，本次獲獎的「兒童美術館」位於中壢青埔特區青塘園旁，建築規模為地下一層、地上四層，規劃包含兒童美術館展覽廳、國際演講廳、兒童藝術教育中心、兒童美術教室、行政辦公空間及輕食餐飲區等多元功能。透過「展覽、教育、體驗」整體規劃，提供兒童及青少年快樂學習與藝術啟蒙的育成環境，連結城市底蘊與社區永續發展，創造美學素質與專業展覽之教育場域，打造具備國際視野的美館園區，工程已於一一二年完成並啟用。

本案建築外觀以夢幻且充滿創意的「藝術山丘」造型為主體，量體呈現如大地起伏般的柔和曲線，象徵自然與藝術的交織，設計靈感呼應桃園「千塘之鄉」的地方紋理，融合青塘園周邊的水景與綠帶，使建築與環境相互呼應、融為一體。透過山丘式斜坡的設計，串聯戶外平台、綠蔭涼亭與展望台，不僅可做為藝術活動時的觀眾席，更成為市民休憩停留的新據點，沿坡漫步可俯瞰廣場與青塘園景致，將城市風貌與自然美景巧妙融合，打造親近生活的藝術場域。

「工程永續與環境美學獎」由中國土木水利工程學會主辦，評選重點包括工程創意與美學、人文藝術融合、景觀綠化與節能減碳等面向。本次獲獎展現桃園市政府新建工程處對工程品質與環境美學的堅持，更是對工程團隊重要的鼓舞，市府將持續秉持為民服務精神，一步一腳印推動優質公共建設，讓桃園成為更幸福、宜居的城市。