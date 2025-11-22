桃市八德區社區成果暨產業展 集結特色攤位與精采表演展現活力

【記者 彭慧婉／桃園 報導】八德區公所於今(22)上午在文昌休閒公園盛大舉辦「114年桃園市八德區社區成果暨產業展」，展現八德社區的活力與凝聚力。桃園市副市長王明鉅、立法委員邱若華、市議員呂林小鳳、朱珍瑤、八德區長蔡豊展、八德區各社區發展協會理事長及各里里長等貴賓都親自出席，另市議員段樹文、楊朝偉、許家睿派代表到場致意。

桃園市副市長王明鉅代表市長張善政到場致意表示，很高興今天看到各社區攤販的產品秒殺，展現八德這一年的成果與實力。八德是充滿活力的地方，而且這幾年社區成果豐碩，得了很多的獎項。未來八德也會有很好的發展，市政府推動市立醫院、捷運綠線及行政園區規劃陸續進展，將讓地方服務更完善。八德未來發展可期，感謝各界支持，共同讓八德越來越好。

本次成果展以「藝遊味境 ‧ 好八德」為主題，集結多元精采的社區表演、富含在地特色的主題攤位、親子同樂的DIY活動，以及最受民眾期待的摸彩環節。此外，今天特地公開表揚桃園市八德區蔬菜產銷班第7班，榮獲農業部頒發「114年全國十大績優農業產銷班」。活動內容豐富、現場亮點滿滿，八德各社區居民扶老攜幼熱情參與，展現熱情與活力。（圖：記者彭慧婉拍攝）（八德區公所廣告）