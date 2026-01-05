桃市八德打造宜居美食天堂 興仁夜市建置廚餘回收機
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府環境管理處整合公私部門資源，結合在地志工、企業及夜市力量，以八德區為示範點，打造乾淨及美食家園，其中，興仁夜市還建立全台領先的興仁模式，並建置了正在試營運中、全台夜市唯一的廚餘回收機。
環管處表示，除了整合公私部門，也將區公所管轄的重要綠地建德公園納入合作範疇，透過公私協力環境治理模式，建立高效的環境管理機制，合作模式導入定期巡檢與即時回報，將環境管理從個別行動轉為制度化、長效運作，顯著改善區域環境品質，為八德奠定宜居美食天堂基礎。
環管處長張書豪表示，環境維護的基石，仰賴民間力量長期投入，八德重劃區的成功關鍵，在於民間力量與企業支持的緊密合作，透過穩定的道路認養制度，志工每月巡查與清掃街道頻率由2次倍增至4次，提升清潔量能，當地企業宥辰興業也積極參與，成為志工執勤的重要後盾，同時結合在地信仰中心三元宮協助宣導環境維護。
他表示，作為在地重要地標，興仁夜市更展現高標準的環境自主管理能力，建立全台領先的興仁模式，扮演業界模範生角色，夜市團隊除了主動將清潔範圍擴大至周邊人行道，並承諾將自主清潔頻率由原本每營業日2次清掃，提升至每日至少3次，確保周邊環境時刻保持最佳潔淨狀態。
此外，在硬體設備上也導入創新措施，例如設置自建的油水分離槽(潔油槽)，有效降低油污排放，以及目前正在試營運中、全台夜市唯一的廚餘回收機，以實際行動證明，美食商圈也能兼顧環境永續。
張書豪表示，環管處將以此次成果為基礎，複製成功模式推動到桃園其他行政區，號召更多社區與企業參與，共同營造更潔淨、優質的生活環境。
