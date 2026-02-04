桃市公共工程及資訊管理平臺奪國內外獎項 張善政：智慧治理獲國際認可

桃市公共工程及資訊管理平臺奪國內外獎項。





桃園市長張善政4日下午主持市政會議，接受工務局呈獻本府公共工程及資訊管理平臺榮獲國內外多項重要獎項。張市長表示，市府推動公共工程始終堅持工程品質、安全管理與智慧治理並進，此次獲獎顯示市府團隊在工程設計、施工管理及數位治理等面向的努力已獲國際及國內專業肯定。張市長肯定新建工程處、養護工程處及航空城工程處長期投入，並期勉各機關持續精進工程規劃、施工、維護與管理作為，為市民提供更安全、優質的公共工程環境。

廣告 廣告

張善政以養護工程處榮獲的「2025年 Esri 使用者年會地理資訊系統特殊成就獎（SAG Award）」為例，該獎項為全球地理資訊系統領域，具高度指標性的國際獎項，養工處自數十萬件參賽專案中脫穎而出，充分展現桃園在工程管理與智慧應用上的創新成果，透過AI技術與跨局處資料整合，強化災後巡檢與應變效率，精準調度有限資源，證明桃園在智慧工程治理與資訊應用已經達到國際水準。

工務局長汪在宙表示，市府參與優良工程金安獎已邁入第10年，歷年累積的獲獎成果在地方政府中相當罕見。去（114）年市府更首次以地方政府身分榮獲「特優獎」，為歷屆僅頒發7次的高度榮譽，展現市府在施工安全制度與工程管理上的穩健表現。未來市府將持續深化工程數位化與智慧治理應用，強化工程安全與管理效能，讓公共工程不僅兼顧品質與效率，也成為守護市民生活安全的重要基礎。

工務局進一步說明，本次由新建工程處、航空城工程處及養護工程處呈獻多項獲獎成果。其中，新建工程處以「桃園市中壢運動公園區段徵收工程—滯洪池工程」榮獲第19屆優良工程金安獎優等、「桃園市立美術館新建工程—兒童美術館」榮獲114年工程永續與環境美學獎美學與景觀類優等；航空城工程處以「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程」榮獲第19屆優良工程金安獎佳作，並以「航空城工程資訊系統（ACIS）」榮獲2025年工程數位創新應用獎；養護工程處「桃園市道路養護資訊管理平臺—智慧巡路幸福公路」則榮獲2025年工程數位創新應用獎，並獲2025年Esri使用者年會地理資訊系統特殊成就獎（SAG Award）的肯定。

更多新聞推薦

● 國民黨竹縣長人選鬧茶壺內風暴 前立委：辦公平初選怎麼這麼難？