桃市公共工程及資訊管理平臺奪國內外獎項 張市長：智慧治理獲國際認可

▲桃園市長張善政表示，此次獲獎充分顯示市府團隊在工程設計、施工管理及數位治理等方面的努力已獲得國內外專業的肯定。(圖:桃園市工務局提供)

桃園市長張善政於四日主持市政會議，並接受工務局的報告，該局呈現桃園市公共工程及資訊管理平臺在國內外獲得多項重要獎項。張善政表示，市府在推動公共工程的過程中，始終堅持工程品質、安全管理與智慧治理並重，此次獲獎充分顯示市府團隊在工程設計、施工管理及數位治理等方面的努力已獲得國內外專業的肯定。

張善政以養護工程處榮獲的「二０二五年Esri使用者年會地理資訊系統特殊成就獎（SAG Award）」為例，該獎項為全球地理資訊系統領域中具高度指標性的國際獎項，養護工程處自數十萬件參賽專案中脫穎而出，充分展現桃園在工程管理與智慧應用上的創新成果。透過人工智慧技術與跨局處資料整合，該處強化了災後巡檢與應變效率，精準調度有限資源，證明桃園在智慧工程治理與資訊應用方面已達到國際水準。

工務局長汪在宙表示，市府參與優良工程金安獎已邁入第十年，歷年累積的獲獎成果在地方政府中相當罕見。一一四年市府首次以地方政府身份榮獲「特優獎」，這一高度榮譽在歷屆中僅頒發七次，展現市府在施工安全制度與工程管理上的穩健表現。

工務局表示，新建工程處、航空城工程處及養護工程處獲得多項獎項。新建工程處的「桃園市中壢運動公園區段徵收工程—滯洪池工程」獲得優良工程金安獎優等，而「桃園市立美術館新建工程—兒童美術館」則獲得美學與景觀類優等。

航空城工程處的「桃園航空城計畫區段徵收工程Ｄ２分標統包工程」獲佳作，並以「航空城工程資訊系統（ACIS）」獲得二０二五年工程數位創新應用獎。養護工程處的「桃園市道路養護資訊管理平臺—智慧巡路幸福公路」也獲得二０二五年數位創新應用獎及Esri使用者年會地理資訊系統特殊成就獎。