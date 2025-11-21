桃市公教人員訓練中心 開工動土典禮及機關採購廉政平臺啟動儀式

桃市公教人員訓練中心開工動土典禮，完工示意圖。（工務局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市政府一一四年十一月二十一日舉行「桃園市政府公教人員訓練中心(含警訓中心)暨退輔會職訓中心新建工程」開工動土典禮及機關採購廉政平臺啟動儀式，由市長張善政親自主持。此工程旨在完善桃園市公教及警察人員專業訓練空間與效能，同時導入廉政平臺機制，確保工程品質與廉能治理並重，展現市府推動高品質建設與廉潔施政的決心，打造安全、公正、優質的公共建設。

隨著社會環境變遷及桃園市公教人員與員警人數日益增加，現行訓練設施普遍面臨飽和與設備老舊等問題，亟需進行整體升級與改善，以因應新型態訓練需求。市府經多次協調研商後，挹注總經費約十六點五六億元，推動「桃園市政府公教人員訓練中心(含警訓中心)暨退輔會職訓中心新建工程」，規劃由退輔會職訓中心、警察局訓練中心及人事處公教人員訓練中心三單位共同使用，以強化員警專業技能與執勤能力，並滿足公部門整體訓練需求，工程預計於一一七年下半年完工， 未來將成為桃園市公教與警察訓練的重要基地。

為強化公共工程及政府採購的廉潔與透明度，新建工程處與政風處已於一一四年十月二十九日拜訪桃園地方檢察署，並於十一月十八日拜訪調查局桃園市調查處，持續強化橫向聯繫，深化廉政合作與監督能量。目前新建工程處已於官方網站設立「廉政平臺專區」，依工程辦理進度主動揭露相關資訊，供民眾查閱與監督。

市府秉持「樽節預算、落實廉政」的核心原則，透過廉政平臺機制結合既有工程督導體系，強化橫向合作與風險防控，從源頭防杜不法干擾，確保工程品質與進度。同時，在工程推進過程中，持續與檢、廉、調等單位緊密協作，凝聚廉政共識，營造廉潔、公正的行政環境，帶動桃園市持續邁向廉能與永續的城市發展。