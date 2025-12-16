桃市公有車格連停10天 未繳費就拖

桃園市交通局修正自治條例，明訂在公有停車格連停超過10天未繳費就能直接拖吊移置，避免公共財淪為私用，本周送議會審議，預計明年上路。（蔡依珍攝）

為改善廣告車、報廢車或私車占用停車格，桃園市交通局修正自治條例，明訂在公有停車格連停超過10天未繳費就能直接拖吊移置，避免公共財淪為私用，本周送議會審議，預計明年上路。另隨著微型電動二輪車強制掛牌上路滿周年，交通局為落實使用者付費，也擬將微電車比照機車收費。

交通局指出，全市路邊汽車格共計有2萬7000餘格，收費格有2萬1500餘格，有超過5000格免收費，不乏長期遭私人占用，尤其住宅區附近停車格，淪為私人「車庫」，但現行規範僅能針對久占收費停車格者拖吊，無法處理未收費停車格長期被車輛占用問題。

交通局指出，檢討「桃園市公有停車場收費及管理自治條例」後，不分收不收費車格，明訂停放於路邊停車格或公有路外停車場超過10天的車輛將移置至保管場，但有持續繳清停車費者仍屬於合法停車行為，此次修法主要針對未繳費且未移動的久占車輛。

交通局進一步解釋，修法發布後，只要在公有路外停車場停超過10天，各土地管理機關即可於張貼公告10日後，通知交通局將車輛移置至保管場，提醒民眾勿將愛車長期停放於路邊停車格或公有路外停車場，以提升周轉率，預計明年上路。

另外，微型電動二輪車去年11月30日起，要經由監理單位審驗合格完成懸掛車牌，才能合法上路，桃園市配合交通部政策，同步在自治條例將微型電動二輪車納入收費對象，以利公共資源公平使用，防止車輛長期占用公有停車場，排擠其他民眾使用權利。

交通局指出，桃園市微型電動二輪車掛牌數約3萬6000餘輛，桃園市未收費機車格達5萬格，收費機車格僅約4300格，機車格都能供微型電動二輪車停放，收費比照機車格收費，前半小時免費，依路段採每小時最高20元或每次最高30元，適用全市路邊停車格及全市公有路外停車場。

交通局指出自治條例加入微型電動二輪車是全台創舉，但強調目前僅是先納入修法程序，以利有法源依據，不會真的開始收費，會待其他五都也跟進將微型電動二輪車納入收費管理政策，才會同步比照辦理，會持續滾動式檢討收費方式。