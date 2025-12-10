桃市公車雙巴轉運提升計畫，張善政市長：持續升級公共運輸服務品質。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政十日聽取交通局「雙巴轉運提升計畫」專題報告後表示，面對桃園公車服務的先天性限制，交通局同仁努力不懈，透過推出「受訓即就業」和「桃小巴」等積極措施，有效提升目前公車運輸現況，期勉交通局持續精進，全力提升桃園公共運輸服務品質。

副市長王明鉅指出，由於免費公車多佈局於相對郊區或人煙稀少地區，而桃小巴主要則填補過去沒有公車服務的區域，因此可考慮將兩者有效統整，並適當優化資源及人力投入。此外，針對交通局規劃明（一一五）年底完成行動支付的目標，王明鉅則建議，應與桃園捷運公司攜手合作，力求於明年捷運綠線通車之際，公車與捷運的行動支付系統能夠完成整合，以提升民眾搭乘便利性。

交通局長張新福指出，桃園市公共運輸量持續且快速增長，而公車駕駛人力卻短缺，因此市府除了推出受訓即就業二點零計畫外，更持續籌備研擬相關策略，包括積極爭取引進雙層巴士上國道及開放延攬僑生駕駛計畫等，期盼透過與中央、業者共同合作，維持並提升公車服務效率及品質。

桃園捷運公司董事長沈志藏表示，桃捷已於一0八年實施電子支付，未來將配合交通局規劃，目標於捷運綠線通車時，完成公車及捷運相關系統整合。

交通局說明，市府提出以「桃小巴及幹環線公車」並行的「雙巴轉運提升計畫」之方式，解決公車駕駛人力不足及部分路線載客率偏低等問題，透過市區公車逐步轉型桃小巴，釋出駕駛人力投入幹環線增班，並將闢駛新的桃小巴與公車路線；與此同時推動多元支付、票證及轉乘優惠整合，盼有效提升公共運輸品質與使用便利性。