桃市公車雙巴轉運提升計畫 張善政：持續升級公共運輸服務品質

桃園市長張善政10日上午主持市政會議，聽取交通局「雙巴轉運提升計畫」專題報告後表示，面對桃園公車服務的先天性限制，交通局同仁努力不懈，透過推出「受訓即就業」和「桃小巴」等積極措施，有效提升目前公車運輸現況，期勉交通局持續精進，全力提升桃園公共運輸服務品質。

副市長王明鉅指出，由於免費公車多佈局於相對郊區或人煙稀少地區，而桃小巴主要則填補過去沒有公車服務的區域，因此可考慮將兩者有效統整，並適當優化資源及人力投入。此外，針對交通局規劃明（115）年底完成行動支付的目標，王副市長則建議，應與桃園捷運公司攜手合作，力求於明年捷運綠線通車之際，公車與捷運的行動支付系統能夠完成整合，以提升民眾搭乘便利性。

交通局長張新福指出，本市公共運輸量持續且快速增長，而公車駕駛人力卻短缺，因此市府除了推出受訓即就業2.0計畫外，更持續籌備研擬相關策略，包括積極爭取引進雙層巴士上國道及開放延攬僑生駕駛計畫等，期盼透過與中央、業者共同合作，維持並提升公車服務效率及品質。

張市長裁示。

桃園捷運公司董事長沈志藏表示，桃捷已於108年實施電子支付，未來將配合交通局規劃，目標於捷運綠線通車時，完成公車及捷運相關系統整合。

交通局說明，市府提出以「桃小巴及幹環線公車」並行的「雙巴轉運提升計畫」之方式，解決公車駕駛人力不足及部分路線載客率偏低等問題，透過市區公車逐步轉型桃小巴，釋出駕駛人力投入幹環線增班，並將闢駛新的桃小巴與公車路線；與此同時推動多元支付、票證及轉乘優惠整合，盼有效提升公共運輸品質與使用便利性。

王副市長建議。

交通局表示，面對公車困境，從「受訓即就業」補強人力開始，讓公車重上軌道；再以「桃小巴」補接偏鄉與社區的需求；最後更透過提升幹線公車班次密度，使桃園公車服務朝更穩定且友善的方向前進。預期明（115）年推動50條桃小巴路線，其中涵蓋將28條大巴路線轉為桃小巴，可釋出22名大巴駕駛投入於幹環線公車增班與新闢路線，目標三年內累計可釋出共50名大巴駕駛投入於幹線公車提升服務。

交通局補充，目前市區所有公車正全面換裝多元支付車機，第一階段預計明年1月中旬市民可透過悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay以全票車資搭乘市區公車、桃小巴、65歲以上年長者則可以半票車價搭乘；第二階段則將與智發會合作，配合市民卡APP開發，辨識市民卡身分別，給予市民卡同等票價優惠；第三階段則將與桃園捷運整合，進行系統介接，目標於明年底全面上線，提供旅客使用多元電子支付 QR Code 進行通行，並結合市民卡2.0提供搭乘機捷及轉乘公車相關優惠。

交通局長張新福說明。

